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У центрі Сєвєродонецька підірвався автомобіль з окупантами: що відомо

Фото: у центрі Сєвєродонецька підірвався автомобіль з окупантами (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

У четвер, 14 липня, в центрі Сєвєродонецька підірвався автомобіль з ворожими військами. В результаті шість окупантів отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Луганської ОДА.

Крім того, він розповів, що за минулу добу в області ворог здійснив щонайменше один ракетний удар та авіаудари, зокрема, по Верхньокам'янському. Там і в Білогорівці постраждали залишки цивільної інфраструктури.

"Втім, штурмові дії по обох напрямках ворогові не вдалися. Також зафіксовані три атаки зі ствольної артилерії, чотири - з мінометів, одна - з реактивних систем залпового вогню, п'ять - з танків", - розповів Гайдай.

Також він повідомив, що в Дніпрі померла Літня жінка з Лисичанська, яка отримала важкі поранення в червні.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Сєвєродонецьк на Луганщині майже повністю знищений через прихід російських окупантів. За попереднім аналізом, в місті зруйновано понад 70% будівель і більшість з них відновленню не підлягають.

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