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В центре Санкт-Петербурга масштабный пожар, горит бизнес-центр

Автор: Анастасия Рокитна

В центре Санкт-Петербурга (Россия) масштабный пожар в бизнес-центре "Невская мануфактура". В результате происшествия есть пострадавшие и погибшие.

Об этом сообщает ТАСС.

Площадь пожара составят 4 тыс. кв. м. Пожару присвоен максимальный (пятый) ранг сложности.

В результате пожара есть двое пострадавших, еще один человек погиб. Сообщается, что при тушении крупного возгорания погиб один из пожарных.

Фото: в Санкт-Петербурге горит бизнес-центр (vk com d_piter)

Кровля и перекрытия рухнули в горящем здании бизнес-центре из-за пожара.

В здании происходит горение четырех этажей по всей площади. Группировку сил и средств на тушении пожара в здании увеличили в три раза - до 300 человек и почти 70 единиц техники, сообщили в пресс-службе МЧС России.


Фото: в Санкт-Петербурге горит бизнес-центр (vk com d_piter)

Из здания эвакуированы 40 человек, из них двое пострадали и доставлены в больницу. При тушении пострадали двое пожарных, у них ожоги 40-50% поверхности тела, еще один пожарный погиб.

Напомним, на юге Москвы горел склад с газовыми баллонами. Возгорание произошло на Варшавском шоссе.

Ранее в Рязанской области РФ вспыхнул крупный пожар на военном складе.

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