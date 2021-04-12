В центре Санкт-Петербурга масштабный пожар, горит бизнес-центр

Площадь пожара составят 4 тыс. кв. м. Пожару присвоен максимальный (пятый) ранг сложности.

В результате пожара есть двое пострадавших, еще один человек погиб. Сообщается, что при тушении крупного возгорания погиб один из пожарных.

Фото: в Санкт-Петербурге горит бизнес-центр (vk com d_piter)

Кровля и перекрытия рухнули в горящем здании бизнес-центре из-за пожара.

В здании происходит горение четырех этажей по всей площади. Группировку сил и средств на тушении пожара в здании увеличили в три раза - до 300 человек и почти 70 единиц техники, сообщили в пресс-службе МЧС России.



Фото: в Санкт-Петербурге горит бизнес-центр (vk com d_piter)

Из здания эвакуированы 40 человек, из них двое пострадали и доставлены в больницу. При тушении пострадали двое пожарных, у них ожоги 40-50% поверхности тела, еще один пожарный погиб.