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У центрі Санкт-Петербурга масштабна пожежа, горить бізнес-центр

Автор: Анастасія Рокитна

У центрі Санкт-Петербурга (Росія) масштабна пожежа в бізнес-центрі "Невська мануфактура". В результаті події є постраждалі та загиблі.

Про це повідомляє ТАСС.

Площа пожежі становлять 4 тис. кв. м. Пожежі присвоєно максимальний (п'ятий) ранг складності.

В результаті пожежі є двоє постраждалих, ще одна людина загинула. Повідомляється, що при гасінні великої пожежі загинув один з пожежників.

Фото: у Санкт-Петербурзі горить бізнес-центр (vk com d_piter)

Покрівля та перекриття впали в палаючому бізнес-центрі через пожежу.

В будівлі відбувається горіння чотирьох поверхів по всій площі. Угруповання сил і засобів на гасінні пожежі в будівлі збільшили в три рази - до 300 осіб і майже 70 одиниць техніки, повідомили в прес-службі МНС Росії.

Фото: в Санкт-Петербурзі горить бізнес-центр (vk com d_piter)

З будівлі евакуйовані 40 осіб, з них двоє постраждали і доставлені в лікарню.При гасінні постраждали двоє пожежників, у них опіки 40-50% поверхні тіла, ще один пожежний загинув.

Нагадаємо, на півдні Москви горів склад з газовими балонами. Займання сталося на Варшавському шосе.

Раніше в Рязанській області РФ спалахнула велика пожежа на військовому складі.

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Новини України Російська ФедераціяпожежаТРЦ
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