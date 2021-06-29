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В центре Праги произошла стрельба: один человек ранен, подозреваемый скрылся

Новина українською →
Прага, Вторник 29 июня 2021 15:05
В центре Праги произошла стрельба: один человек ранен, подозреваемый скрылся Фото: в центре Праги произошла стрельба, тяжело ранен один человек (twitter.com/Zdeněk Fekar)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Сотрудница районной биржи труда на улице Белеградская в Праге получила ранение в результате стрельбы, которую открыл неизвестный. Подозреваемый скрылся, его разыскивает полиция.

Об этом сообщило издание Novinky.cz.

По его данным тяжелое ранение получила 50-летняя сотрудница районной биржи труда, в которую стрелял мужчина. Женщине оказали первую медицинскую помощь, а затем госпитализировали.

Как отметили в полиции Праги, стрелявший с места преступления скрылся. По информации правоохранителей, злоумышленнику около 60 лет, у него была черная сумка, на голове - бейсболка.

Он подозревается в совершении других преступлений. В частности, мужчину разыскивают за инцидент с нанесением ожогов кислотой в средней Чехии. Полиция распространила фото подозреваемого.

Напомним, ранее сообщалось о стрельбе Николаеве во время массовой драки. Ранены двое мужчин. В произошедшем подозревают четырех человек.

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