У центрі Праги сталася стрілянина: одна людина поранена, підозрюваний зник

Співробітниця районної біржі праці на вулиці Белеградська в Празі отримала поранення в результаті стрілянини , яку відкрив невідомий. Підозрюваний зник, його розшукує поліція.

За його даними важке поранення отримала 50-річна співробітниця районної біржі праці, в яку стріляв чоловік. Жінці надали першу медичну допомогу, а потім госпіталізували.

Як зазначили в поліції Праги, той, хто стріляв з місця злочину втік. За інформацією правоохоронців, зловмиснику близько 60 років, у нього була чорна сумка, на голові - бейсболка.

Він підозрюється у скоєнні інших злочинів. Зокрема, чоловіка розшукують за інцидент з нанесенням опіків кислотою в середній Чехії. Поліція розповсюдила фото підозрюваного.