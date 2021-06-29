У центрі Праги сталася стрілянина: одна людина поранена, підозрюваний зник
Співробітниця районної біржі праці на вулиці Белеградська в Празі отримала поранення в результаті стрілянини, яку відкрив невідомий. Підозрюваний зник, його розшукує поліція.
Про це повідомило видання Novinky.cz.
За його даними важке поранення отримала 50-річна співробітниця районної біржі праці, в яку стріляв чоловік. Жінці надали першу медичну допомогу, а потім госпіталізували.
Як зазначили в поліції Праги, той, хто стріляв з місця злочину втік. За інформацією правоохоронців, зловмиснику близько 60 років, у нього була чорна сумка, на голові - бейсболка.
Він підозрюється у скоєнні інших злочинів. Зокрема, чоловіка розшукують за інцидент з нанесенням опіків кислотою в середній Чехії. Поліція розповсюдила фото підозрюваного.
Pracujeme s verzí, že by útočníkem mohl být hledaný Jiří Dvořák, po kterém pátráme v souvislosti s případem poleptání kyselinou ve středních Čechách. https://t.co/JyNzjjcxYx pic.twitter.com/lBphjtdpI2— Policie ČR (@PolicieCZ) June 29, 2021
Нагадаємо, раніше повідомлялося про стрілянину в Миколаєві під час масової бійки. Поранено двох чоловіків. В події підозрюють чотирьох осіб.