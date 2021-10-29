В центрі Одеси з’явиться новий сучасний парк, - Горенюк

В п'ятницю, 29 жовтня, президент Володимир Зеленський прибув до Одеси, де взяв участь в Конгресі місцевої та регіональної влади, на якому були представлені нові проекти міста. Зокрема, Зеленський підтримав проект нардепа Олександра Горенюка і в центрі Одеси з’явиться сучасний парк Жанни Лябурб.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву нардепа у Facebook .

Так, у 2019 році він сам, студія ландшафтної архітектури KOTSIUBA та Space Odyssse Architects виграли з проектом цього парку всеукраїнський конкурс Urban.Ist, де перемогли серед 82 команд. Два роки нардеп шукав фінансування і ось наразі Володимир Зеленський підтримав ініціативу.

Олександр Горенюк

Горенюк зазначив, що парк буде розташований у самому центрі міста: від військового узвозу до Національного художнього музею.

"За розміром парк майже такий самий як Грецький та Стамбульський разом узяті. Лише у нас парк Одеський. Він повинен пов'язати "попсові" туристичні маршрути з іншим центром, тихішим, але не менш прекрасним. Безбар'єрність - пріоритет №1. Зважаючи на складний рельєф та великі перепади, ми передбачили багато комбінацій маршрутів для людей з інвалідністю", - ділиться Горенюк.

Відомо також, що окрім парку Жанни Лябурб будуть реконструювати Художній музей ім. Ройтбурда, філармонію, парк Шевченка, Французький бульвар та багато інших об’єктів Одеси.