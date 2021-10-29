ru ua
Пт, 29 жовтня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

В центрі Одеси з’явиться новий сучасний парк, - Горенюк

Новость на русском →
Одеса, П'ятниця 29 жовтня 2021 16:50
В центрі Одеси з’явиться новий сучасний парк, - Горенюк Фото: у центрі Одеси з'явиться новий сучасний парк (facebook.com/sasha.goreniuk)
Автор: Наталія Гурковська

В п'ятницю, 29 жовтня, президент Володимир Зеленський прибув до Одеси, де взяв участь в Конгресі місцевої та регіональної влади, на якому були представлені нові проекти міста. Зокрема, Зеленський підтримав проект нардепа Олександра Горенюка і в центрі Одеси з’явиться сучасний парк Жанни Лябурб.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву нардепа у Facebook.

Так, у 2019 році він сам, студія ландшафтної архітектури KOTSIUBA та Space Odyssse Architects виграли з проектом цього парку всеукраїнський конкурс Urban.Ist, де перемогли серед 82 команд. Два роки нардеп шукав фінансування і ось наразі Володимир Зеленський підтримав ініціативу.

В центрі Одеси з’явиться новий сучасний парк, - ГоренюкОлександр Горенюк

Горенюк зазначив, що парк буде розташований у самому центрі міста: від військового узвозу до Національного художнього музею.

"За розміром парк майже такий самий як Грецький та Стамбульський разом узяті. Лише у нас парк Одеський. Він повинен пов'язати "попсові" туристичні маршрути з іншим центром, тихішим, але не менш прекрасним. Безбар'єрність - пріоритет №1. Зважаючи на складний рельєф та великі перепади, ми передбачили багато комбінацій маршрутів для людей з інвалідністю", - ділиться Горенюк.

Відомо також, що окрім парку Жанни Лябурб будуть реконструювати Художній музей ім. Ройтбурда, філармонію, парк Шевченка, Французький бульвар та багато інших об’єктів Одеси.

Як повідомлялось, ТОВ "Варда Плюс" побудує в Одесі яхт-клуб вартістю 55 млн євро, при цьому, близько 20% від цієї суми буде спрямовано на комплекс берегозахисних та протизсувних робіт, а також на роботи з інженерного захисту території та благоустрою набережної.

Читайте РБК-Україна в Google News
Одеса
NEWS
Київ йде на локдаун. Скільки може тривати тотальний карантин
Київ йде на локдаун. Скільки може тривати тотальний карантин
DAILY
Борис Філатов: Владі вистачило мудрості, щоб далі не з'ясовувати стосунки з місцевими елітами
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Борис Філатов: Владі вистачило мудрості, щоб далі не з'ясовувати стосунки з місцевими елітами