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В центре Одессы иностранец устроил провокации во время поднятия флага

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Одесса, Понедельник 23 августа 2021 14:07
В центре Одессы иностранец устроил провокации во время поднятия флага Фото: в центре Одессы иностранец устроил провокации во время поднятия флага (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 23 августа в Одессе на Потемкинской лестнице иностранец устроил провокации во время церемонии поднятия флага. Мужчина вел себя вызывающе и провоцировал конфликт с присутствующими.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции.

"Полицейские привлекают к административной ответственности 26-летнего иностранца за нарушение общественного порядка во время торжеств в центре Одессы", - говорится в сообщении.

Указано, что мужчина не реагировал на требования правоохранителей прекратить противоправные действия, а во время задержания пытался скрыться.

Сейчас иностранец предоставляет по этому поводу объяснения в отделе полиции.

В отношении нарушителя будут составлены протоколы по статьям 173 (мелкое хулиганство) и 185 (злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Фото: задержание иностранца, который устроил в Одессе провокации во время церемонии поднятия флага (od.npu.gov.ua)

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