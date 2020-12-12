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В центре Нью-Йорка автомобиль протаранил толпу участников демонстрации

Автор: Артур Родивилов

Автомобиль протаранил толпу демонстрантов в центре Нью-Йорка, минимум шесть человек пострадали. Водитель задержан, его допрашивают.

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Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на полицию.

Инцидент произошел в районе Манхеттена. Автомобиль врезался в толпу участников демонстрации, предположительно, выступающих в защиту голодающих заключенных в одной из тюрем Нью-Джерси.

Отмечается, что в демонстрации участвовали около 40-50 человек.

Напомним, ранее сообщалось, что в Трире внедорожник на пешеходной зоне въехал в толпу людей, в результате чего на месте погибли 4 человека и еще около 15 получили травмы. Позже появились фото и видео с места инцидента.

В конце октября в немецком Кемпене машина въехала в толпу на тротуаре. В результате инцидента погиб один человек и по меньшей мере трое были травмированы. По данным местной полиции, водитель выехал на тротуар по непонятным причинам.

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