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В центрі Нью-Йорка автомобіль протаранив натовп учасників демонстрації

Автор: Артур Родивилов

Автомобіль протаранив натовп демонстрантів у центрі Нью-Йорка, мінімум шість осіб постраждали. Водій затриманий, його допитують.

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Про це повідомляє телеканал NBC з посиланням на поліцію.

Інцидент стався в районі Манхеттена. Автомобіль врізався в натовп учасників демонстрації, імовірно, що виступають на захист голодуючих в'язнів в одній з в'язниць Нью-Джерсі.

Наголошується, що в демонстрації брали участь близько 40-50 осіб.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Трірі позашляховик на пішохідній зоні в'їхав у натовп людей, на місці загинули 4 людини та ще близько 15 отримали травми. Пізніше з'явилися фото і відео з місця інциденту.

В кінці жовтня у німецькому Кемпені машина в'їхала в натовп на тротуарі. Унаслідок інциденту загинула одна людина і щонайменше троє були травмовані. За даними місцевої поліції, водій виїхав на тротуар з незрозумілих причин.

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