В центре Минска рухнул пешеходный мост: момент обрушения попал на видео
Фото: момент обрушения пешеходного моста в Минске попал на видео (twitter.com/VirtualBrest)
В ночь на 8 января в центре Минска рухнул пешеходный мост через улицу Немига. Момент обрушения попал на видео.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram телеканала ATN News.
Обрушение пролета пешеходного моста в центре столице Беларуси произошло ночью 8 января. На опубликованных кадрах видно, как часть путепровода рухнула на проезжую часть.
В результате происшествия перекрыто движение на части проспекта Победителей и улице Немига. Предварительной причиной обрушения моста городские власти назвали усталость конструкции.
При обрушении пешеходного моста жертв и пострадавших нет.