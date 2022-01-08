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В центре Минска рухнул пешеходный мост: момент обрушения попал на видео

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Минск, Суббота 08 января 2022 16:27
В центре Минска рухнул пешеходный мост: момент обрушения попал на видео Фото: момент обрушения пешеходного моста в Минске попал на видео (twitter.com/VirtualBrest)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В ночь на 8 января в центре Минска рухнул пешеходный мост через улицу Немига. Момент обрушения попал на видео.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram телеканала ATN News.

Обрушение пролета пешеходного моста в центре столице Беларуси произошло ночью 8 января. На опубликованных кадрах видно, как часть путепровода рухнула на проезжую часть.

В результате происшествия перекрыто движение на части проспекта Победителей и улице Немига. Предварительной причиной обрушения моста городские власти назвали усталость конструкции.

При обрушении пешеходного моста жертв и пострадавших нет.

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