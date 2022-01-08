ru ua
Сб, 08 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У центрі Мінська впав пішохідний міст: момент обвалення потрапив на відео

Новость на русском →
Мінськ, Субота 08 січня 2022 16:27
У центрі Мінська впав пішохідний міст: момент обвалення потрапив на відео Фото: момент обвалення пішохідного моста в Мінську потрапив на відео (twitter.com/VirtualBrest)
Автор: Дмитрий Кузнецов

У ніч на 8 січня в центрі Мінська впав пішохідний міст через вулицю Немига. Момент обвалення потрапив на відео.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram телеканалу ATN News.

Обвалення прольоту пішохідного мосту в центрі столиці Білорусі сталося вночі 8 січня. На опублікованих кадрах видно, як частина шляхопроводу впала на проїжджу частину.

В результаті події перекрито рух на частині проспекту переможців та вулиці Немига. Попередньою причиною обвалення моста міська влада назвала втому конструкції.

При обваленні пішохідного мосту жертв і постраждалих немає.

Читайте РБК-Україна в Google News
Білорусь Минск
NEWS
Екс-голова КНБ Масімов затриманий в Казахстані за підозрою в держзраді
Екс-голова КНБ Масімов затриманий в Казахстані за підозрою в держзраді
DAILY
Протести, звільнення Назарбаєва і російський десант. Питання та відповіді про кризу в Казахстані
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Протести, звільнення Назарбаєва і російський десант. Питання та відповіді про кризу в Казахстані