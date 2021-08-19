В центре Львова произошла стрельба в кафе, стрелок задержан

Около 16.30 один из посетителей кафе произвел несколько выстрелов из неизвестного оружия, после чего скрылся. Про инцидент сообщил директор заведения, и дал описание стрелка.

После чего на перекрестке улиц Валовой-Галицкой патрульные полицейские выявили прохожего, который подпадал под ориентировку и задержали его. С собой мужчина имел предмет, похожий на пистолет и патроны к нему.

Стрелком оказался 39-летний местный житель. У него изъяли оружие и боеприпасы, которые отправили на экспертизу.

По факту инцидента полиция открыла уголовное производство по ч.4 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок до семи лет.

Злоумышленник задержан, вскоре суд изберет ему меру пресечения.

Фото: В центре Львова произошла стрельба в кафе (facebook.com/MVS.LVIV)