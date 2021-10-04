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У центрі Львова сталася пожежа, рух транспорту перекрито

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Львів, Понеділок 04 жовтня 2021 21:57
У центрі Львова сталася пожежа, рух транспорту перекрито Фото: у центрі Львова сталася пожежа (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

У понеділок, 4 жовтня, в центрі Львова сталася пожежа. У зв'язку з цим перекрили рух транспорту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу патрульної поліції області.

Пожежа сталася в підвалі одного з будинків на вулиці Коперника.

"Через пожежу в одному з підвалів на вулиці Коперника, проїзд на перехресті вулиць Коперника-Ференса Ліста закритий, з вулиці Банкової заїзд в центральну частину міста теж тимчасово закритий", - йдеться в повідомленні.

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