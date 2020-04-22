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В центре Львова застрелили валютчика

Новости » Происшествия     22.04.2020 - 13:10
В центре Львова застрелили валютчика
Фото: место нападения во Львове (lv.npu.gov.ua)

Мужчина погиб на месте от огнестрельных ранений

Во Львове неизвестные в подъезде жилого дома застрелили валютчика. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Львовской области.

Сообщается, что инцидент произошел в подъезде дома на улице Академика Павлова. Полиция установила, что несколько мужчин в балаклавах совершили вооруженное нападение на двух львовян.

"Злоумышленники применили огнестрельное оружие, при этом один из пострадавших, 49-летний львовянин, от полученных ранений скончался на месте происшествия. После этого нападавшие уехали с места происшествия на автомобиле, вероятно, "Форд" светлосерого цвета", - говорится в сообщении.

В городе и на территории области проводятся полицейские операции. По данным местных СМИ, неизвестные застрелили нелегального валютчика. Пока неизвестно, ограбили ли его.

Напомним, ранее сообщалось, что в Броварском районе Киевской области мужчина открыл стрельбу по компании, которая отдыхала рядом с озером. В результате стрельбы несколько человек пострадали, их госпитализировали с рваными ранами ног.

До этого в Черновцах мужчина устроил стрельбу на улице.

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