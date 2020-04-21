Под Киевом произошла стрельба, есть пострадавшие

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Местный житель начал стрелять по компании мужчин, которые отдыхали рядом с озером

В Броварском районе Киевской области в одном из сел произошла стрельба, мужчина стрелял в людей. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-служба полиции области.

Как отмечается, местный житель начал стрелять по компании мужчин, которые отдыхали рядом с озером. Между ними сначала возникла словесная перепалка, после чего мужчина пустил в ход устройство для отстрела резиновыми пулями.

В результате стрельбы пострадавшие получили телесные повреждения в виде рваных ран нижних конечностей, их госпитализировали.

Полиция в ходе обыска у стрелка обнаружила и изъяла оружие, ножи и патроны. Стрелок задержан, открыто уголовное производство по статье о хулиганстве. Ему грозит срок от трех до семи лет.

Напомним, вчера произошла еще одна похожая стрельба. В столице полицейские задержали киевлянина, который стрелял в прохожих.

Ранее в Одессе неизвестный мужчина начал стрелять в иностранца. В результате 46-летний гражданин Азербайджана получил огнестрельное ранение в ногу. Сам преступник скрылся после нескольких выстрелов в сторону иностранца.