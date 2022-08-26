UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В центре Львова обрушился жилой дом

Фото: В центре Львова обрушился жилой дом (facebook.com/LVIVDSNS)
Автор: Валерия Полищук

В ночь на пятницу, 26 августа, в центре Львова обрушился трехэтажный жилой дом. В результате спасатели эвакуировали 12 человек, среди них 4-летний ребенок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в Facebook.

Инцидент произошел около 01:30 на проспекте Свободы, 23.

На месте происшествия выяснилось, что произошло разрушение 3-х квартир: одна квартира полностью разрушена, две - частично. Кроме того, произошло полное разрушение 2-х нежилых помещений общей площадью 80 кв.м.

В то же время спасатели проводили разбор завалов с целью поиска пострадавших. В 04:57 поиски были завершены, пострадавших в результате обрушения нет.

На месте происшествия работали 42 человека личного состава ГСЧС и кинологический расчет.

Заместитель мэра Львова по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Ирина Маруняк сообщила, что по предварительной информации, вероятной причиной обрушения стала реконструкция дома в соседнем здании на проспекте Свободы, 21. Сейчас законность работ устанавливают, сообщает "Львівський портал".

Фото: В центре Львова обрушился жилой дом (facebook.com/LVIVDSNS)

Напомним, Славянск Донецкой области попал под обстрел российских оккупантов. Жителей города призвали эвакуироваться.

Читайте РБК-Украина в Google News
Львов