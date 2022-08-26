В ночь на пятницу, 26 августа, в центре Львова обрушился трехэтажный жилой дом. В результате спасатели эвакуировали 12 человек, среди них 4-летний ребенок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в Facebook .

Инцидент произошел около 01:30 на проспекте Свободы, 23.

На месте происшествия выяснилось, что произошло разрушение 3-х квартир: одна квартира полностью разрушена, две - частично. Кроме того, произошло полное разрушение 2-х нежилых помещений общей площадью 80 кв.м.

В то же время спасатели проводили разбор завалов с целью поиска пострадавших. В 04:57 поиски были завершены, пострадавших в результате обрушения нет.

На месте происшествия работали 42 человека личного состава ГСЧС и кинологический расчет.

Заместитель мэра Львова по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Ирина Маруняк сообщила, что по предварительной информации, вероятной причиной обрушения стала реконструкция дома в соседнем здании на проспекте Свободы, 21. Сейчас законность работ устанавливают, сообщает "Львівський портал".

Фото: В центре Львова обрушился жилой дом (facebook.com/LVIVDSNS)