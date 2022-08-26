У ніч на п'ятницю, 26 серпня, в центрі Львова обвалився триповерховий житловий будинок. В результаті рятувальники евакуювали 12 осіб, серед них 4-річна дитина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) в Facebook .

Інцидент стався близько 01:30 на проспекті Свободи, 23.

На місці події з'ясувалося, що сталося руйнування 3-х квартир: одна квартира повністю зруйнована, дві - частково. Крім того, відбулося повне руйнування 2-х нежитлових приміщень загальною площею 80 кв. м.

Водночас рятувальники проводили розбір завалів з метою пошуку постраждалих. О 04:57 пошуки були завершені, постраждалих в результаті обвалення немає.

На місці події працювали 42 особи особового складу ДСНС та кінологічний розрахунок.

Заступник мера Львова з питань житлово-комунального господарства Ірина Маруняк повідомила, що за попередньою інформацією, ймовірною причиною обвалення стала реконструкція будинку у сусідньому будинку на проспекті Свободи, 21. Наразі законність робіт встановлюють, повідомляє "Львівський портал".

Фото: у центрі Львова обвалився житловий будинок (facebook.com/LVIVDSNS)