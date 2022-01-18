В центре Кропивницкого ветер повалил главную елку города

Сегодня, 18 января на площади Героев Майдана в Кропивницком упала главная елка города. Причиной тому называют сильный ветер.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные СМИ.
"Сильный ветер сегодня, 18 января, повалил главную елку Кропивницкого на площади Героев Майдана", - говорится в сообщении.
Как информируют местные СМИ, коммунальные службы уже начали демонтаж праздничного дерева, которое установили в городе еще 19 декабря.
"Сейчас коммунальщики начали демонтировать елку", - добавляют в сообщении.
Стоит отметить, что спасатели сообщали о сильных шквалах ветра в регионе.
Да, по данным ГСЧС, сегодня ночью и днем 18 января в г. Кропивницкий и по Кировоградской области ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, метель.
Фото: в центре Кропивницкого упала главная елка города (gre4ka.info)
Напомним, 14 января штормовой ветер спровоцировал немало обрушений главных новогодних украшений в городах разных областей.
Добавим, 19 декабря в Мариуполе из-за сильного ветра упала новогодняя елка.