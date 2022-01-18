RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

У центрі Кропивницького вітер повалив головну ялинку міста

Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 18 січня на площі Героїв Майдану у Кропивницькому впала головна ялинка міста. Причиною тому називають сильний вітер.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві ЗМІ.

"Сильний вітер сьогодні, 18 січня, повалив головну ялинку Кропивницького на площі Героїв Майдану", - йдеться в повідомленні.

Як інформують місцеві ЗМІ, комунальні служби вже розпочали демонтаж святкового дерева, яке встановили у місті ще 19 грудня.

"Наразі комунальники почали демонтувати ялинку", - додають у повідомленні.

Варто зазначити, що рятувальники повідомляли про сильні шквали вітру в регіоні.

Так, за даними ДСНС, сьогодні уночі та вдень 18 січня у м. Кропивницький та по Кіровоградській області очікуються пориви вітру 15-20 м/с, хуртовина.

Фото: у центрі Кропивницького впала головна ялинка міста (gre4ka.info)

Нагадаємо, 14 січня штормовий вітер в Україні спровокував чимало обвалень головних новорічних прикрас у містах різних областей.

Додамо, 19 грудня в Маріуполі через сильний вітер впала новорічна ялинка.

Читайте РБК-Україна в Google News
ГідрометцентрКропивницький