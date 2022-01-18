У центрі Кропивницького вітер повалив головну ялинку міста

Сьогодні, 18 січня на площі Героїв Майдану у Кропивницькому впала головна ялинка міста. Причиною тому називають сильний вітер.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві ЗМІ.
"Сильний вітер сьогодні, 18 січня, повалив головну ялинку Кропивницького на площі Героїв Майдану", - йдеться в повідомленні.
Як інформують місцеві ЗМІ, комунальні служби вже розпочали демонтаж святкового дерева, яке встановили у місті ще 19 грудня.
"Наразі комунальники почали демонтувати ялинку", - додають у повідомленні.
Варто зазначити, що рятувальники повідомляли про сильні шквали вітру в регіоні.
Так, за даними ДСНС, сьогодні уночі та вдень 18 січня у м. Кропивницький та по Кіровоградській області очікуються пориви вітру 15-20 м/с, хуртовина.
Фото: у центрі Кропивницького впала головна ялинка міста (gre4ka.info)
Нагадаємо, 14 січня штормовий вітер в Україні спровокував чимало обвалень головних новорічних прикрас у містах різних областей.
Додамо, 19 грудня в Маріуполі через сильний вітер впала новорічна ялинка.