В центре Кривого Рога строят новый двухэтажный бассейн с тренажерным залом

"В Днепропетровской области развиваем спортивную инфраструктуру. Воплощаем важные проекты, чтобы жители области становились здоровее и активнее. В частности, в Кривом Роге строим "с нуля" новый бассейн. Это очень важное событие для горожан - как самых молодых, так и самых старших", - рассказала заместитель главы Днепропетровской ОГА Ольга Горб.

Бассейн возводят на улице Александра Поля, где раньше был пустырь. Работы выполняют по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

Согласно проекту, здание будет двухэтажным и энергосберегающим. Кроме большого 25-метрового бассейна, также создадут раздевалки, душевые, тренерские комнаты и тренажерный зал.

В настоящее время строители заливают железобетонный каркас здания, после чего займутся кирпичной кладкой, внутренними работами и благоустройством территории.