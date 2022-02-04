В Кривом Роге модернизируют 85-летний лицей
В Кривом Роге в этом году завершат капитальный ремонт Центрально-Городского лицея - одного из старейших в городе. Учебному заведению уже 85 лет, нынешнее глобальное обновление является для него первым за историю.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Днепропетровской ОГА.
"Капитальный ремонт - впервые за почти 85-летнюю историю заведения. Работы идут быстрыми темпами. Надеюсь, уже скоро дети будут учиться в обновленных классах", - рассказал народный депутат Украины Юрий Корявченков.
Заведение капитально ремонтируют по программе Президента Владимира Зеленского "Большая стройка".
Подрядчики уже заменили все окна и сейчас проводят внутренние работы: обшивают гипсокартоном стены, заливают пол и заменяют электричество.
"Когда потеплеет, возобновим внешние работы. Фасад термомодернизируем и отреставрируем. Сохраним уникальную архитектуру. Это важно, ведь заведение расположено на "красной" линии города", - подчеркнул представитель подрядной организации Виталий Науменко.
Главная "изюминка" капремонта - просторный актовый зал, которого раньше в лицее не было вообще. Рядом обустроят две гримерки: для мальчиков и девочек.
Также строители осовременят столовую: обеденный зал и пищеблок расширят.
Впоследствии ремонтники осовременят спортивный зал, расположенный в здании рядом. Во дворе обустроят мини-футбольное поле с искусственным покрытием.
Ранее сообщалось, что в Днепре по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка" строят первый в городе Центр предоставления административных услуг