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В центре Кривого Рога строят новый двухэтажный бассейн с тренажерным залом

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Днепр, Среда 09 февраля 2022 12:21
В центре Кривого Рога строят новый двухэтажный бассейн с тренажерным залом Фото: в Кривом Роге Днепропетровской области строят новый двухэтажный бассейн
Автор: Наталия Гурковская

В Центрально-Городском районе Кривого Рога появится новый бассейн, который сможет одновременно принимать более 100 гостей и будет полностью инклюзивным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Днепропетровской ОГА.

"В Днепропетровской области развиваем спортивную инфраструктуру. Воплощаем важные проекты, чтобы жители области становились здоровее и активнее. В частности, в Кривом Роге строим "с нуля" новый бассейн. Это очень важное событие для горожан - как самых молодых, так и самых старших", - рассказала заместитель главы Днепропетровской ОГА Ольга Горб.

Бассейн возводят на улице Александра Поля, где раньше был пустырь. Работы выполняют по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

Согласно проекту, здание будет двухэтажным и энергосберегающим. Кроме большого 25-метрового бассейна, также создадут раздевалки, душевые, тренерские комнаты и тренажерный зал.

В настоящее время строители заливают железобетонный каркас здания, после чего займутся кирпичной кладкой, внутренними работами и благоустройством территории.

В центре Кривого Рога строят новый двухэтажный бассейн с тренажерным заломВ центре Кривого Рога строят новый двухэтажный бассейн с тренажерным залом

Ранее сообщалось, что по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка" в Кривом Роге капитально ремонтируют 85-летний лицей.

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