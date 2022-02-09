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В центрі Кривого Рога будують новий двоповерховий басейн з тренажерним залом

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Дніпро, Середа 09 лютого 2022 12:21
В центрі Кривого Рога будують новий двоповерховий басейн з тренажерним залом Фото: у Кривому Розі Дніпропетровської області будують новий двоповерховий басейн
Автор: Наталія Гурковська

В Центрально-Міському районі Кривого Рогу з’явиться новий басейн, який зможе одночасно приймати понад 100 гостей і буде повністю інклюзивним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Дніпропетровської ОДА.

"На Дніпропетровщині розвиваємо спортивну інфраструктуру. Втілюємо важливі проєкти, щоб мешканці області ставали більш здоровими та активними. Зокрема, у Кривому Розі будуємо "з нуля" новий басейн. Це дуже важлива подія для містян – як наймолодших, так і найстарших", - розповіла заступниця голови Дніпропетровської ОДА Ольга Горб.

Басейн зводять на вулиці Олександра Поля, де раніше був пустир. Роботи виконують за програмою президента Володимира Зеленського "Велике будівництво".

Згідно проекту, будівля буде двоповерховою та енергоощадною. Крім великого 25-метрового басейну також створять роздягальні, душові, тренерські кімнати і тренажерний зал.

Наразі будівельники заливають залізобетонний каркас будівлі, після чого займуться цегляною кладкою, внутрішніми роботами і благоустроєм території.

В центрі Кривого Рога будують новий двоповерховий басейн з тренажерним заломВ центрі Кривого Рога будують новий двоповерховий басейн з тренажерним залом

Раніше повідомлялось, що за програмою президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" в Кривому Розі капітально ремонтують 85-річний ліцей.

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Велике будівництво
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