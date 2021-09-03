В центре Киева завтра ограничат движение транспорта: список улиц

Гаванском мосту (только в направлении улицы Набережно Рыбацкой)
Владимирском спуске (только в направлении улицы Петра Сагайдачного)
шоссе Набережном (ограничат движение только в направлении от Днепровского спуска до улицы Набережно-Крещатицкой)
Набережно-Рыбальской (ограничат только в направлении Северного моста до улицы Электриков).
Кроме того, заезд на мост Метро будет возможен с Днепровского спуска, а съезд с моста Метро будет работать только на эстакаду. При этом движение от моста Патона будет возможен на съезд до Днепровского проезда.
Главное событие состоится на Контрактовой площади (от улицы Константиновской), улица Сагайдачного (от Контрактовой площади до улицы Андреевской), улице Ильинской (от Контрактовой площади до улицы Братской).
Также соревнования пройдут по таким маршрутам:
Контрактовая площадь, 2/1 - Контрактовая площадь - улица Петра Сагайдачного - улица Петра Сагайдачного, 25 - улица Петра Сагайдачного - Контрактовая площадь - Контрактовая площадь, 2/1;
Контрактовая площадь, 2/1 - Контрактовая площадь - улица Петра Сагайдачного - Боричев спуск - эстакада левоповоротного съезда с Владимирского спуска на улицу Набережно-Крещатицкая - улица Набережно-Крещатицкая - Набережное шоссе - заезд с Набережного шоссе на Днепровский спуск - Набережное шоссе - улица Набережно-Крещатицкая - эстакада левоповоротного съезда с Владимирского спуска на улицу Набережно-Крещатицкая - Боричев спуск - улица Петра Сагайдачного - Контрактовая площадь - Контрактовая площадь, 2/1;
Контрактовая площадь, 2/1 - Контрактовая площадь - улица Петра Сагайдачного - эстакада левоповоротного съезда с Владимирского спуска на улицу Набережно-Крещатицкая - улица Набережно-Крещатицкая - Гаванский мост - улица Набережно-Рыбальская остановка общественного транспорта "Мостовой переход" - улица Набережно - Рыбацкая Гаванский мост - улица Набережно-Крещатицкая - эстакада левоповоротного съезда с Владимирского спуска на улицу Набережно-Крещатицкая - улица Петра Сагайдачного - Контрактовая площадь - Контрактовая площадь, 2/1;
Контрактовая площадь, 2/1 - Контрактовая площадь - улица Петра Сагайдачного - Боричев спуск - Владимирский спуск - Европейская площадь - Владимирский спуск - Боричев спуск - улица Петра Сагайдачного - Контрактовая площадь - Контрактовая площадь, 2/1.