В центре Киева завтра ограничат движение транспорта: список улиц

Так, в Киеве ограничат движение на улицах:

Петра Сагайдачного;

Набережно-Крещатицкая;

Гаванском мосту (только в направлении улицы Набережно Рыбацкой)

Владимирском спуске (только в направлении улицы Петра Сагайдачного)

шоссе Набережном (ограничат движение только в направлении от Днепровского спуска до улицы Набережно-Крещатицкой)

Набережно-Рыбальской (ограничат только в направлении Северного моста до улицы Электриков).

Кроме того, заезд на мост Метро будет возможен с Днепровского спуска, а съезд с моста Метро будет работать только на эстакаду. При этом движение от моста Патона будет возможен на съезд до Днепровского проезда.

Главное событие состоится на Контрактовой площади (от улицы Константиновской), улица Сагайдачного (от Контрактовой площади до улицы Андреевской), улице Ильинской (от Контрактовой площади до улицы Братской).

Также соревнования пройдут по таким маршрутам: