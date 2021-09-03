У центрі Києва завтра обмежать рух транспорту: список вулиць

У Києві в суботу, 4 вересня, відбудеться масові спортивні змагання. У зв'язку з цим в центрі столиці буде обмежено рух транспорту з 18:00 до 23:00.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).
Так, у Києві обмежать рух на вулицях:
Крім того, заїзд на міст Метро буде можливий з Дніпровського спуску, а з'їзд з моста Метро буде працювати тільки на естакаду. При цьому рух від мосту Патона буде можливий на з'їзд до Дніпровського проїзду.
Головна подія відбудеться на Контрактовій площі (від вулиці Костянтинівської), вулиця Сагайдачного (від Контрактової площі до вулиці Андріївської), вулиці Іллінській (від Контрактової площі до вулиці Братської).
Також змагання пройдуть за такими маршрутами:
Контрактова площа, 2/1 – Контрактова площа – вулиця Петра Сагайдачного – вулиця Петра Сагайдачного, 25 – вулиця Петра Сагайдачного – Контрактова площа – Контрактова площа, 2/1;
Контрактова площа, 2/1 – Контрактова площа – вулиця Петра Сагайдачного – Боричів узвіз – естакада лівоповоротного з’їзду з Володимирського узвозу на вулицю Набережно-Хрещатицьку – вулиця Набережно-Хрещатицька – Набережне шосе – заїзд з Набережного шосе на Дніпровський узвіз – Набережне шосе – вулиця Набережно-Хрещатицька – естакада лівоповоротного з’їзду з Володимирського узвозу на вулицю Набережно-Хрещатицьку – Боричів узвіз – вулиця Петра Сагайдачного – Контрактова площа – Контрактова площа, 2/1;
Контрактова площа, 2/1 – Контрактова площа – вулиця Петра Сагайдачного – естакада лівоповоротного з'їзду з Володимирського узвозу на вулицю Набережно-Хрещатицьку – вулиця Набережно-Хрещатицька – Гаванський міст – вулиця Набережно-Рибальська зупинка громадського транспорту «Мостовий перехід» – вулиця Набережно – Рибальська Гаванський міст – вулиця Набережно-Хрещатицька – естакада лівоповоротного з’їзду з Володимирського узвозу на вулицю Набережно-Хрещатицьку – вулиця Петра Сагайдачного – Контрактова площа – Контрактова площа, 2/1;
Контрактова площа, 2/1 – Контрактова площа – вулиця Петра Сагайдачного – Боричів узвіз – Володимирський узвіз – Європейська площа – Володимирський узвіз – Боричів узвіз – вулиця Петра Сагайдачного – Контрактова площа – Контрактова площа, 2/1.