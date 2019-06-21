В центре Киева закрыли станцию метро после звонка о минировании

В Киеве на вход и выход закрыли станцию метро "Хрещатик", а также переход на синюю ветку. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook "Киевского метрополитена".

Сообщается, что станцию "Хрещатик" и пересадку на "Майдан Независимости" закрыли на вход и выход после того, как поступил анонимный звонок о минировании.

"Приносим извинения за неудобства. Информация об открытии станции будет опубликована сразу после завершения проверки", - говорится в сообщении.

Напомним, вчера, 20 июня, в Киеве в последний день подачи документов для участия в парламентских выборах дважды "минировали" здание Центральной избирательной комиссии. В итоге оба раза из офиса эвакуировали сотрудников, сообщения о взрывчатке не подтвердились.

Отметим, на этой неделе массовыми "минированиями" отличился Харьков. 18 июня там проверили 38 объектов, с территории которых эвакуировали в общей сложности почти 2000 человек. По последним данным, местная полиция квалифицировала данный инцидент как террористический акт. В данном случае санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества или без таковой.