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У Києві можна буде пройти безкоштовне флюорографічне обстеження

НовиниСуспільство    23.03.2018 - 10:52
Фото: перевірка легенів (УНІАН)
Фото: перевірка легенів (УНІАН)

Всі бажаючі зможуть пройти флюорографічне обстеження біля будівлі КМДА

У центрі Києва 24 і 25 березня всі охочі зможуть пройти флюорографічне обстеження. Про це повідомила директор Департаменту охорони здоров'я КМДА Валентина Гінзбург, передає прес-служба адміністрації.

Повідомляється, що біля будівлі Київської міської державної адміністрації на вихідних з 9:00 до 17:00 будуть працювати два пересувних флюорографа. Один з них спеціально обладнано для обстеження людей з особливими потребами.

Пройти флюорографічне обстеження закликають передусім тих, хто має такі симптоми: кашель, який триває більше двох тижнів, субфебрильна температура, загальне нездужання, швидка стомлюваність, і тих, хто не проводив таке обстеження більш двох років.

Крім того, в закладах охорони здоров'я з 20 до 28 березня додатково організовані флюорографічні обстеження, а при необхідності - мікроскопічні дослідження мокротиння, консультування лікарів первинної ланки з питань виявлення туберкульозу, а також тестування на ВІЛ-інфекцію.

План заходів до Всесвітнього дня боротьби з туберкульозом

п/п

Назва закладу,

адреса

Назва заходу

Дата, час проведення

1.

Територіальне медичне об’єднання «ФТИЗІАТРІЯ» у місті Києві,

вул. Васильківська, 35

Організація роботи пересувного флюорографа з метою скринінгового обстеження громадян м. Києва на туберкульоз

23.03.2018

10.00 – 17.00 –

комунальне некомерційне підприємство  «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Печерського району м. Києва, амбулаторія № 3 (вул. Мечникова, 8);

 

24.03.2018

09.00 – 17.00

(два пересувні флюорографи – вул. Хрещатик);

 

25.03.2018

09.00 – 17.00

(два пересувні флюорографи – вул. Хрещатик);

 

26.03.2018

10.00 – 17.00 –

Київська міська туберкульозна лікарня № 1 (Харківське шосе, 121/3);

 

28.03.2018

10.00 – 17.00 –

ТМО «ФТИЗІАТРІЯ» у м. Києві (вул. Васильківська, 35);

 

30.03.2018

10.00 – 17.00 –

комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2» Дніпровського району м. Києва, амбулаторія (просп. Миру, 19/18)

Голосіївський район
  1.  

Комунальне некомерційне підприємство «Консультативно-діагностичний центр» Голосіївського району м. Києва,

Просп. Голосіївський, 59-А

Проведення флюорографічних обстежень.

23.03.2018

14.00 – 17.00
  1.  

Комунальне некомерційне підприємство «Консультативно-діагностичний центр» Голосіївського району м. Києва,

Просп. Голосіївський, 59-А

Проведення тестування на ВІЛ

23.03.2018

09.00 – 13.00

3.

Комунальне некомерційне підприємство «Консультативно-діагностичний центр» Голосіївського району м. Києва,

філія № 2,

вул. Велика Васильківська, 104

Проведення флюорографічних обстежень

28.03.2018

11.00 – 14.00

4.

Комунальне некомерційне підприємство «Консультативно-діагностичний центр» Голосіївського району м. Києва,

філія № 2,

вул. Велика Васильківська, 104

Проведення тестування на ВІЛ

28.03.2018

11.00 – 14.00

5.

Комунальне некомерційне підприємство

«Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1» Голосіївського району

м. Києва,

вул. Якубовського,6

Консультації лікарів первинної ланки з питань профілактики та раннього виявлення туберкульозу,

за медичними показами забір мокротиння в пункті збирання з наступним проведенням мікроскопії на МБТ

24.03.2018

10.00 – 14.00

6.

Комунальне некомерційне підприємство

«Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2» Голосіївського району

м. Києва,

вул. Голосіївська, 53

Консультації лікарів первинної ланки з питань профілактики та раннього виявлення туберкульозу, за медичними показами забір мокротиння в пункті збирання з наступним проведенням мікроскопії на МБТ

24.03.2018

10.00 – 14.00

Дарницький район

1.

Комунальне некомерційне підприємство «Консультативно-діагностичний центр № 1»

Дарницького району м. Києва

Проведення флюорографічних обстежень

24.03.2018 – 31.03.2018

10.00 – 14.00

2.

Комунальне некомерційне підприємство «Консультативно-діагностичний центр № 2»

Дарницького  району м. Києва

Проведення флюорографічних обстежень

24.03.2018 – 31.03.2018

10.00 – 14.00

Деснянський район

1.

Комунальне некомерційне підприємство «Консультативно-діагностичний центр»

Деснянського  району м. Києва,

вул. Закревського, 81/1

Проведення флюорографічних обстежень

24 03.2018

09.00 – 14.00

28.03.2018

09.00 – 12.30

14.00 – 17.30

2.

Комунальне некомерційне підприємство «Консультативно-діагностичний центр»

Деснянського  району м. Києва,

філія № 1,

проспект Маяковського, 32 Б

Проведення флюорографічних обстежень

28.03.2018

08.30 – 12.30

15.00 – 18.00

3.

Комунальне некомерційне підприємство «Консультативно-діагностичний центр»

Деснянського  району м. Києва,

філія № 2,

вул. Драйзера, 19

Проведення флюорографічних обстежень

28.03.2018

08.30 – 12.30

14.00 -18.00

4.

Комунальне некомерційне підприємство «Консультативно-діагностичний центр»

Деснянського  району м. Києва,

філія № 3,

вул. Матеюка, 3

Проведення флюорографічних обстежень

28.03.2018

08.30 – 12.30

14.30 – 18.30

5.

Комунальне некомерційне підприємство

«Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1» Деснянського району міста Києва,

просп. Маяковського, 32-Б

Проведення лікарями первинної ланки скринінгових анкетувань, консультацій з питань профілактики туберкульозу, за медичними показами забір мокротиння в пунктах збирання з наступним проведенням мікроскопії на МБТ

24.03.2018

10.00 – 14.00

6.

Комунальне некомерційне підприємство

«Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2» Деснянського району міста Києва,

вул. Драйзера, 19

Проведення лікарями первинної ланки скринінгових анкетувань, консультацій з питань профілактики туберкульозу, за медичними показами забір мокротиння в пунктах збирання з наступним проведенням мікроскопії на МБТ

24.03.2018

10.00 – 14.00

7.

Комунальне некомерційне підприємство

«Центр первинної медико-санітарної допомоги № 3» Деснянського району міста Києва,

вул. Матеюка, 3

Проведення лікарями первинної ланки скринінгових анкетувань, консультацій з питань профілактики туберкульозу, за медичними показами забір мокротиння в пунктах збирання з наступним проведенням мікроскопії на МБТ

24.03.2018

10.00 – 14.00

8.

Комунальне некомерційне підприємство

«Центр первинної медико-санітарної допомоги № 4» Деснянського району міста Києва,

б-р Вигурівський, 4

Проведення лікарями первинної ланки скринінгових анкетувань, консультацій з питань профілактики туберкульозу, за медичними показами забір мокротиння в пунктах збирання з наступним проведенням мікроскопії на МБТ

24.03.2018

10.00 – 14.00

Дніпровський район
  1.  

Комунальне некомерційне підприємство «Консультативно-діагностичний центр»

Дніпровського  району м. Києва,

вул. Шептицького, 5

Проведення флюорографічних обстежень

24.03.2018

09.00 – 15.00
  1.  

Комунальне некомерційне підприємство «Консультативно-діагностичний центр»

Дніпровського  району м. Києва,

філія № 1,

вул. Петра Запорожця, 26

Проведення флюорографічних обстежень

24.03.2018

09.00 -15.00
  1.  

Комунальне некомерційне підприємство «Консультативно-діагностичний центр»

Дніпровського  району м. Києва,

філія № 2,

вул. Павла Тичини, 22

Проведення флюорографічних обстежень

26.03.2018

09.00 – 15.00
  1.  

Центр здоров’я Дніпровського району міста Києва

Проведення лекцій із питань профілактики, діагностики та лікування захворювання на туберкульоз у загальноосвітніх навчальних закладах, підприємствах, установах, що розташовані на території району

22.03.2018 – 31.03.2018

Оболонський район

1.

Комунальне некомерційне підприємство «Консультативно-діагностичний центр»

Оболонського району міста Києва та філії:

Мінське шосе, 6;

вул. Йорданська, 26;

вул. Тимошенка, 14

Проведення флюорографічних обстежень

24.03.2018

09.30 – 13.00

Печерський район

1.

Комунальне некомерційне підприємство «Консультативно-діагностичний центр»

Печерського  району м. Києва,

вул. Підвисоцького, 13

Проведення флюорографічних обстежень

24.03.2018

09.00 – 15.00

2.

Комунальне некомерційне підприємство

«Центр первинної медико-санітарної допомоги»  Печерського  району м. Києва,

амбулаторія № 1,

вул. І. Мазепи, 2

Лекція лікаря фтизіатра Берлінця Ю.А. для медичних працівників та відвідувачів  на тему «Туберкульоз: симптоми, діагностика та лікування»

24.03.2018

14.00

Подільський район

1.

Комунальне некомерційне підприємство «Консультативно-діагностичний центр»

Подільського  району м. Києва,

вул. Мостицька, 9

Проведення флюорографічних обстежень

24.03.2018

09.00 – 13.00;

26.03.2018

08.30 – 18.00 ;

27.03.2018

08.30 – 18.00;

28.03.2018

08.30 – 18.00;

29.03.2018

08.30 – 18.00;

30.03.2018

08.30 – 18.00

2.

Комунальне некомерційне підприємство «Консультативно-діагностичний центр»

Подільського  району м. Києва,

філія № 2,

просп. Свободи, 22

Проведення флюорографічних обстежень

24.03.2018

09.00 – 13.00;

26.03.2018

08.00– 13.00 ;

27.03.2018

08.00 – 13.00;

28.03.2018

08.00 – 13.00;

29.03.2018

08.00 – 13.00;

30.03.2018

08.00 – 13.00

3.

Комунальне некомерційне підприємство «Консультативно-діагностичний центр»

Подільського  району м. Києва, вул. Мостицька, 9

Консультація лікаря пульмонолога

26.03.2018

12.00 – 14 00;

27.03.2018

10.00 – 12.00;

28.03.2018

10.00 – 12.00;

29.03.2018

10.00 – 12.00;

30.03.2018

10.00 – 12.00

каб. 283

4.

Комунальне некомерційне підприємство

«Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2» Подільського району м. Києва, просп. Свободи, 22

Семінар для батьків  дітей до 14 років на тему: «Щеплення проти туберкульозу у дітей  як профілактика захворювань»

Березень-квітень 2018 року

Святошинський район
  1.  

Комунальне некомерційне підприємство «Консультативно-діагностичний центр»

Святошинського   району м. Києва,

вул. Симиренка, 10

Робота пересувного флюорографа.

24.03.2018

10.00 – 16.00

(Просп. Перемоги, 95)
  1.  

Комунальне некомерційне підприємство «Консультативно-діагностичний центр»

Святошинського району м. Києва, вул. Симиренка, 10 та філії: філія № 1, вул. Чорнобильська, 5/7, філія № 3, вул. Петра Курінного, 2, філія № 4, вул. Булаховського, 26

Проведення флюорографічних обстежень

24.03.2018

09.00 – 12.00

 

 

 

28.03.2018

09.00 – 17.00
  1.  

Комунальне некомерційне підприємство

«Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1» Святошинського району

м. Києва,

вул. Чорнобильська, 5/7

Огляд та анкетування відвідувачів сімейними лікарями, терапевтами дільничними, інформаційні заходи, направлення на  флюорографію

Постійно, згідно з графіком роботи лікарів
  1.  

Комунальне некомерційне підприємство

«Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2» Святошинського району

м. Києва,

вул. Симиренка, 10

Огляд та анкетування відвідувачів сімейними лікарями, терапевтами дільничними, інформаційні заходи, направлення на флюорографію

Постійно, згідно з графіком роботи лікарів
  1.  

Комунальне некомерційне підприємство

«Центр первинної медико-санітарної допомоги № 3» Святошинського району

м. Києва,

вул. Курінного,2

Огляд та анкетування відвідувачів сімейними лікарями, терапевтами дільничними, інформаційні заходи, направлення на  флюорографію

Постійно, згідно з графіком роботи лікарів

Соломянський район

1.

Комунальне некомерційне підприємство «Консультативно-діагностичний центр» Солом’янського району м. Києва, вул. Гарматна, 36

Проведення флюорографічних обстежень

28.03.2018

09.00 – 13.00

2.

Комунальне некомерційне підприємство «Консультативно-діагностичний центр»

Солом’янського району м. Києва,

філія № 1,

просп. Комарова, 3

Проведення флюорографічних обстежень

28.03.2018

09.00 – 13.00

3.

Комунальне некомерційне підприємство «Консультативно-діагностичний центр»

Солом’янського району м. Києва,

Філія № 3,

вул. Єреванська, 6

Проведення флюорографічних обстежень

28.03.2018

09.00 – 13.00

4.

Комунальне некомерційне підприємство «Консультативно-діагностичний центр»

Солом’янського району м. Києва, філія № 4, вул. Солом’янська, 17

Проведення флюорографічних обстежень

28.03.2018

09.00 – 13.00

5.

Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1» Солом’янського району м. Києва, вул. Комарова, 3

Консультації сімейних лікарів з питань профілактики та раннього виявлення туберкульозу

23.03.2018

10.00 – 14.00

6.

Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2» Солом’янського району м. Києва, вул. Солом’янська, 17

Консультації сімейних лікарів з питань профілактики та раннього виявлення туберкульозу

23.03.2018

10.00 – 14.00

Шевченківський район

1.

Комунальне некомерційне підприємство «Консультативно-діагностичний центр» Шевченківського району м. Києва,

вул. Саксаганського, 100

Проведення флюорографічних обстежень

24.03.2018 – 31.03.2018

 

2.

Комунальне некомерційне підприємство «Консультативно-діагностичний центр» Шевченківського району м. Києва, філія № 1, вул. Б. Хмельницького, 37

Проведення флюорографічних обстежень

24.03.2018 – 31.03.2018

3.

Комунальне некомерційне підприємство Консультативно-діагностичний центр» Шевченківського району м. Києва, філія № 2, вул. Пимоненка, 10

Проведення флюорографічних обстежень

24.03.2018 – 31.03.2018

4.

Комунальне некомерційне підприємство

«Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1» Шевченківського району м. Києва,

вул. Б. Хмельницького, 37

вул. Зоологічна,3

Забір харкотиння  з подальшим дослідженням в клініко-діагностичній лабораторії (вул. Щербаківського, 70)

24.03.2018 – 31.03.2018

5.

Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2» Шевченківського району м. Києва, вул. Пимоненка, 10

Забір харкотиння  з подальшим дослідженням в клініко-діагностичній лабораторії (вул. Щербаківського, 70)

24.03.2018 – 31.03.2018

6.

Комунальне некомерційне підприємство

«Центр первинної медико-санітарної допомоги № 3» Шевченківського району м. Києва, вул. Ризька, 1, вул. Щербаківського, 70

Забір харкотиння з подальшим дослідженням в клініко-діагностичній лабораторії (вул. Щербаківського, 70)

24.03.2018 – 31.03.2018

 

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні тимчасово заборонили болгарську вакцину проти туберкульозу через смерть дитини.

 

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Теги: Київ, КМДА, медицина
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