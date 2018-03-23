У Києві можна буде пройти безкоштовне флюорографічне обстеження

Всі бажаючі зможуть пройти флюорографічне обстеження біля будівлі КМДА
У центрі Києва 24 і 25 березня всі охочі зможуть пройти флюорографічне обстеження. Про це повідомила директор Департаменту охорони здоров'я КМДА Валентина Гінзбург, передає прес-служба адміністрації.
Повідомляється, що біля будівлі Київської міської державної адміністрації на вихідних з 9:00 до 17:00 будуть працювати два пересувних флюорографа. Один з них спеціально обладнано для обстеження людей з особливими потребами.
Пройти флюорографічне обстеження закликають передусім тих, хто має такі симптоми: кашель, який триває більше двох тижнів, субфебрильна температура, загальне нездужання, швидка стомлюваність, і тих, хто не проводив таке обстеження більш двох років.
Крім того, в закладах охорони здоров'я з 20 до 28 березня додатково організовані флюорографічні обстеження, а при необхідності - мікроскопічні дослідження мокротиння, консультування лікарів первинної ланки з питань виявлення туберкульозу, а також тестування на ВІЛ-інфекцію.
План заходів до Всесвітнього дня боротьби з туберкульозом
|
№
п/п
|
Назва закладу,
адреса
|
Назва заходу
|
Дата, час проведення
|
1.
|
Територіальне медичне об’єднання «ФТИЗІАТРІЯ» у місті Києві,
вул. Васильківська, 35
|
Організація роботи пересувного флюорографа з метою скринінгового обстеження громадян м. Києва на туберкульоз
|
23.03.2018
10.00 – 17.00 –
комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Печерського району м. Києва, амбулаторія № 3 (вул. Мечникова, 8);
24.03.2018
09.00 – 17.00
(два пересувні флюорографи – вул. Хрещатик);
25.03.2018
09.00 – 17.00
(два пересувні флюорографи – вул. Хрещатик);
26.03.2018
10.00 – 17.00 –
Київська міська туберкульозна лікарня № 1 (Харківське шосе, 121/3);
28.03.2018
10.00 – 17.00 –
ТМО «ФТИЗІАТРІЯ» у м. Києві (вул. Васильківська, 35);
30.03.2018
10.00 – 17.00 –
комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2» Дніпровського району м. Києва, амбулаторія (просп. Миру, 19/18)
|
Голосіївський район
|
|
Комунальне некомерційне підприємство «Консультативно-діагностичний центр» Голосіївського району м. Києва,
Просп. Голосіївський, 59-А
|
Проведення флюорографічних обстежень.
|
23.03.2018
14.00 – 17.00
|
|
Комунальне некомерційне підприємство «Консультативно-діагностичний центр» Голосіївського району м. Києва,
Просп. Голосіївський, 59-А
|
Проведення тестування на ВІЛ
|
23.03.2018
09.00 – 13.00
|
3.
|
Комунальне некомерційне підприємство «Консультативно-діагностичний центр» Голосіївського району м. Києва,
філія № 2,
вул. Велика Васильківська, 104
|
Проведення флюорографічних обстежень
|
28.03.2018
11.00 – 14.00
|
4.
|
Комунальне некомерційне підприємство «Консультативно-діагностичний центр» Голосіївського району м. Києва,
філія № 2,
вул. Велика Васильківська, 104
|
Проведення тестування на ВІЛ
|
28.03.2018
11.00 – 14.00
|
5.
|
Комунальне некомерційне підприємство
«Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1» Голосіївського району
м. Києва,
вул. Якубовського,6
|
Консультації лікарів первинної ланки з питань профілактики та раннього виявлення туберкульозу,
за медичними показами забір мокротиння в пункті збирання з наступним проведенням мікроскопії на МБТ
|
24.03.2018
10.00 – 14.00
|
6.
|
Комунальне некомерційне підприємство
«Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2» Голосіївського району
м. Києва,
вул. Голосіївська, 53
|
Консультації лікарів первинної ланки з питань профілактики та раннього виявлення туберкульозу, за медичними показами забір мокротиння в пункті збирання з наступним проведенням мікроскопії на МБТ
|
24.03.2018
10.00 – 14.00
|
Дарницький район
|
1.
|
Комунальне некомерційне підприємство «Консультативно-діагностичний центр № 1»
Дарницького району м. Києва
|
Проведення флюорографічних обстежень
|
24.03.2018 – 31.03.2018
10.00 – 14.00
|
2.
|
Комунальне некомерційне підприємство «Консультативно-діагностичний центр № 2»
Дарницького району м. Києва
|
Проведення флюорографічних обстежень
|
24.03.2018 – 31.03.2018
10.00 – 14.00
|
Деснянський район
|
1.
|
Комунальне некомерційне підприємство «Консультативно-діагностичний центр»
Деснянського району м. Києва,
вул. Закревського, 81/1
|
Проведення флюорографічних обстежень
|
24 03.2018
09.00 – 14.00
28.03.2018
09.00 – 12.30
14.00 – 17.30
|
2.
|
Комунальне некомерційне підприємство «Консультативно-діагностичний центр»
Деснянського району м. Києва,
філія № 1,
проспект Маяковського, 32 Б
|
Проведення флюорографічних обстежень
|
28.03.2018
08.30 – 12.30
15.00 – 18.00
|
3.
|
Комунальне некомерційне підприємство «Консультативно-діагностичний центр»
Деснянського району м. Києва,
філія № 2,
вул. Драйзера, 19
|
Проведення флюорографічних обстежень
|
28.03.2018
08.30 – 12.30
14.00 -18.00
|
4.
|
Комунальне некомерційне підприємство «Консультативно-діагностичний центр»
Деснянського району м. Києва,
філія № 3,
вул. Матеюка, 3
|
Проведення флюорографічних обстежень
|
28.03.2018
08.30 – 12.30
14.30 – 18.30
|
5.
|
Комунальне некомерційне підприємство
«Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1» Деснянського району міста Києва,
просп. Маяковського, 32-Б
|
Проведення лікарями первинної ланки скринінгових анкетувань, консультацій з питань профілактики туберкульозу, за медичними показами забір мокротиння в пунктах збирання з наступним проведенням мікроскопії на МБТ
|
24.03.2018
10.00 – 14.00
|
6.
|
Комунальне некомерційне підприємство
«Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2» Деснянського району міста Києва,
вул. Драйзера, 19
|
Проведення лікарями первинної ланки скринінгових анкетувань, консультацій з питань профілактики туберкульозу, за медичними показами забір мокротиння в пунктах збирання з наступним проведенням мікроскопії на МБТ
|
24.03.2018
10.00 – 14.00
|
7.
|
Комунальне некомерційне підприємство
«Центр первинної медико-санітарної допомоги № 3» Деснянського району міста Києва,
вул. Матеюка, 3
|
Проведення лікарями первинної ланки скринінгових анкетувань, консультацій з питань профілактики туберкульозу, за медичними показами забір мокротиння в пунктах збирання з наступним проведенням мікроскопії на МБТ
|
24.03.2018
10.00 – 14.00
|
8.
|
Комунальне некомерційне підприємство
«Центр первинної медико-санітарної допомоги № 4» Деснянського району міста Києва,
б-р Вигурівський, 4
|
Проведення лікарями первинної ланки скринінгових анкетувань, консультацій з питань профілактики туберкульозу, за медичними показами забір мокротиння в пунктах збирання з наступним проведенням мікроскопії на МБТ
|
24.03.2018
10.00 – 14.00
|
Дніпровський район
|
|
Комунальне некомерційне підприємство «Консультативно-діагностичний центр»
Дніпровського району м. Києва,
вул. Шептицького, 5
|
Проведення флюорографічних обстежень
|
24.03.2018
09.00 – 15.00
|
|
Комунальне некомерційне підприємство «Консультативно-діагностичний центр»
Дніпровського району м. Києва,
філія № 1,
вул. Петра Запорожця, 26
|
Проведення флюорографічних обстежень
|
24.03.2018
09.00 -15.00
|
|
Комунальне некомерційне підприємство «Консультативно-діагностичний центр»
Дніпровського району м. Києва,
філія № 2,
вул. Павла Тичини, 22
|
Проведення флюорографічних обстежень
|
26.03.2018
09.00 – 15.00
|
|
Центр здоров’я Дніпровського району міста Києва
|
Проведення лекцій із питань профілактики, діагностики та лікування захворювання на туберкульоз у загальноосвітніх навчальних закладах, підприємствах, установах, що розташовані на території району
|
22.03.2018 – 31.03.2018
|
Оболонський район
|
1.
|
Комунальне некомерційне підприємство «Консультативно-діагностичний центр»
Оболонського району міста Києва та філії:
Мінське шосе, 6;
вул. Йорданська, 26;
вул. Тимошенка, 14
|
Проведення флюорографічних обстежень
|
24.03.2018
09.30 – 13.00
|
Печерський район
|
1.
|
Комунальне некомерційне підприємство «Консультативно-діагностичний центр»
Печерського району м. Києва,
вул. Підвисоцького, 13
|
Проведення флюорографічних обстежень
|
24.03.2018
09.00 – 15.00
|
2.
|
Комунальне некомерційне підприємство
«Центр первинної медико-санітарної допомоги» Печерського району м. Києва,
амбулаторія № 1,
вул. І. Мазепи, 2
|
Лекція лікаря фтизіатра Берлінця Ю.А. для медичних працівників та відвідувачів на тему «Туберкульоз: симптоми, діагностика та лікування»
|
24.03.2018
14.00
|
Подільський район
|
1.
|
Комунальне некомерційне підприємство «Консультативно-діагностичний центр»
Подільського району м. Києва,
вул. Мостицька, 9
|
Проведення флюорографічних обстежень
|
24.03.2018
09.00 – 13.00;
26.03.2018
08.30 – 18.00 ;
27.03.2018
08.30 – 18.00;
28.03.2018
08.30 – 18.00;
29.03.2018
08.30 – 18.00;
30.03.2018
08.30 – 18.00
|
2.
|
Комунальне некомерційне підприємство «Консультативно-діагностичний центр»
Подільського району м. Києва,
філія № 2,
просп. Свободи, 22
|
Проведення флюорографічних обстежень
|
24.03.2018
09.00 – 13.00;
26.03.2018
08.00– 13.00 ;
27.03.2018
08.00 – 13.00;
28.03.2018
08.00 – 13.00;
29.03.2018
08.00 – 13.00;
30.03.2018
08.00 – 13.00
|
3.
|
Комунальне некомерційне підприємство «Консультативно-діагностичний центр»
Подільського району м. Києва, вул. Мостицька, 9
|
Консультація лікаря пульмонолога
|
26.03.2018
12.00 – 14 00;
27.03.2018
10.00 – 12.00;
28.03.2018
10.00 – 12.00;
29.03.2018
10.00 – 12.00;
30.03.2018
10.00 – 12.00
каб. 283
|
4.
|
Комунальне некомерційне підприємство
«Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2» Подільського району м. Києва, просп. Свободи, 22
|
Семінар для батьків дітей до 14 років на тему: «Щеплення проти туберкульозу у дітей як профілактика захворювань»
|
Березень-квітень 2018 року
|
Святошинський район
|
|
Комунальне некомерційне підприємство «Консультативно-діагностичний центр»
Святошинського району м. Києва,
вул. Симиренка, 10
|
Робота пересувного флюорографа.
|
24.03.2018
10.00 – 16.00
(Просп. Перемоги, 95)
|
|
Комунальне некомерційне підприємство «Консультативно-діагностичний центр»
Святошинського району м. Києва, вул. Симиренка, 10 та філії: філія № 1, вул. Чорнобильська, 5/7, філія № 3, вул. Петра Курінного, 2, філія № 4, вул. Булаховського, 26
|
Проведення флюорографічних обстежень
|
24.03.2018
09.00 – 12.00
28.03.2018
09.00 – 17.00
|
|
Комунальне некомерційне підприємство
«Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1» Святошинського району
м. Києва,
вул. Чорнобильська, 5/7
|
Огляд та анкетування відвідувачів сімейними лікарями, терапевтами дільничними, інформаційні заходи, направлення на флюорографію
|
Постійно, згідно з графіком роботи лікарів
|
|
Комунальне некомерційне підприємство
«Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2» Святошинського району
м. Києва,
вул. Симиренка, 10
|
Огляд та анкетування відвідувачів сімейними лікарями, терапевтами дільничними, інформаційні заходи, направлення на флюорографію
|
Постійно, згідно з графіком роботи лікарів
|
|
Комунальне некомерційне підприємство
«Центр первинної медико-санітарної допомоги № 3» Святошинського району
м. Києва,
вул. Курінного,2
|
Огляд та анкетування відвідувачів сімейними лікарями, терапевтами дільничними, інформаційні заходи, направлення на флюорографію
|
Постійно, згідно з графіком роботи лікарів
|
Солом’янський район
|
1.
|
Комунальне некомерційне підприємство «Консультативно-діагностичний центр» Солом’янського району м. Києва, вул. Гарматна, 36
|
Проведення флюорографічних обстежень
|
28.03.2018
09.00 – 13.00
|
2.
|
Комунальне некомерційне підприємство «Консультативно-діагностичний центр»
Солом’янського району м. Києва,
філія № 1,
просп. Комарова, 3
|
Проведення флюорографічних обстежень
|
28.03.2018
09.00 – 13.00
|
3.
|
Комунальне некомерційне підприємство «Консультативно-діагностичний центр»
Солом’янського району м. Києва,
Філія № 3,
вул. Єреванська, 6
|
Проведення флюорографічних обстежень
|
28.03.2018
09.00 – 13.00
|
4.
|
Комунальне некомерційне підприємство «Консультативно-діагностичний центр»
Солом’янського району м. Києва, філія № 4, вул. Солом’янська, 17
|
Проведення флюорографічних обстежень
|
28.03.2018
09.00 – 13.00
|
5.
|
Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1» Солом’янського району м. Києва, вул. Комарова, 3
|
Консультації сімейних лікарів з питань профілактики та раннього виявлення туберкульозу
|
23.03.2018
10.00 – 14.00
|
6.
|
Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2» Солом’янського району м. Києва, вул. Солом’янська, 17
|
Консультації сімейних лікарів з питань профілактики та раннього виявлення туберкульозу
|
23.03.2018
10.00 – 14.00
|
Шевченківський район
|
1.
|
Комунальне некомерційне підприємство «Консультативно-діагностичний центр» Шевченківського району м. Києва,
вул. Саксаганського, 100
|
Проведення флюорографічних обстежень
|
24.03.2018 – 31.03.2018
|
2.
|
Комунальне некомерційне підприємство «Консультативно-діагностичний центр» Шевченківського району м. Києва, філія № 1, вул. Б. Хмельницького, 37
|
Проведення флюорографічних обстежень
|
24.03.2018 – 31.03.2018
|
3.
|
Комунальне некомерційне підприємство Консультативно-діагностичний центр» Шевченківського району м. Києва, філія № 2, вул. Пимоненка, 10
|
Проведення флюорографічних обстежень
|
24.03.2018 – 31.03.2018
|
4.
|
Комунальне некомерційне підприємство
«Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1» Шевченківського району м. Києва,
вул. Б. Хмельницького, 37
вул. Зоологічна,3
|
Забір харкотиння з подальшим дослідженням в клініко-діагностичній лабораторії (вул. Щербаківського, 70)
|
24.03.2018 – 31.03.2018
|
5.
|
Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2» Шевченківського району м. Києва, вул. Пимоненка, 10
|
Забір харкотиння з подальшим дослідженням в клініко-діагностичній лабораторії (вул. Щербаківського, 70)
|
24.03.2018 – 31.03.2018
|
6.
|
Комунальне некомерційне підприємство
«Центр первинної медико-санітарної допомоги № 3» Шевченківського району м. Києва, вул. Ризька, 1, вул. Щербаківського, 70
|
Забір харкотиння з подальшим дослідженням в клініко-діагностичній лабораторії (вул. Щербаківського, 70)
|
24.03.2018 – 31.03.2018
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні тимчасово заборонили болгарську вакцину проти туберкульозу через смерть дитини.