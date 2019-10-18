В центре Киева на выходных ограничат работу метро

Фото: метро Киева (РБК-Украина)

В Киеве 20 октября могут ограничить работу некоторых станций

В центре Киева из-за футбольного матча 20 октября ограничат работу метро. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Киевского метрополитена".

Сообщается, что 20 октября в связи с проведением на НСК "Олимпийский" футбольного матча (начало в 17:00) между командами "Динамо" (Киев) и "Александрия" возможны некоторые изменения в работе столичного метрополитена.

В частности, после окончания футбола возможно ограничение (не закрытие) на вход пассажиров станций "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого". Механизм применяется из соображений безопасности во избежание массового скопления пассажиропотока на платформах станций.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве на выходных перекроют Дарницкую площадь. Как сообщается, движение будут перекрывать с 22:00 18 октября до 09:00 19 октября, а также с 22:00 19 октября по 9:00 20 октября.

Также ранее сообщалось, что в Киеве на два дня частично ограничат движение на Северном мосту. Таким образом, движение ограничат с 8:00 до 14:00 19 и 20 октября (в сторону Троещины) и с 14:00 до 18:00 19 и 20 октября (в сторону станции метро "Почайна").