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У центрі Києва на вихідних обмежать роботу метро

Новини » Суспільство    18.10.2019 - 18:01
У центрі Києва на вихідних обмежать роботу метро
Фото: метро Києва (РБК-Україна)

У Києві 20 жовтня можуть обмежити роботу деяких станцій

У центрі Києва через футбольний матч 20 жовтня обмежать роботу метро. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Київського метрополітену".

Повідомляється, що 20 жовтня у зв'язку з проведенням на НСК "Олімпійський" футбольного матчу (початок о 17:00) між командами "Динамо" (Київ) і "Олександрія" можливі деякі зміни в роботі столичного метрополітену.

Зокрема, після закінчення футболу можливе обмеження (не закриття) на вхід пасажирів станцій "Палац спорту", "Олімпійська" та "Площа Льва Толстого". Механізм застосовується з міркувань безпеки, щоб уникнути масового скупчення пасажиропотоку на платформах станцій.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Києві на вихідних перекриють Дарницьку площу. Як повідомляється, рух будуть перекривати з 22:00 18 жовтня до 09:00 19 жовтня, а також з 22:00 19 жовтня з 9:00 20 жовтня.

Також раніше повідомлялося, що в Києві на два дні частково обмежать рух на Північному мосту. Таким чином, рух буде обмежено з 8:00 до 14:00 19 і 20 жовтня (у бік Троєщини) та з 14:00 до 18:00 19 і 20 жовтня (у бік станції метро "Почайна").

З сьогоднішнього дня обмежать рух на Дарницькій площі
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