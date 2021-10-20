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В центре Киева на выходных ограничат движение транспорта: список улиц

Автор: Валерия Полищук

В Киеве состоится Wizz Air Kyiv City Marathon. В связи с этим на выходных, 23 и 24 октября, будет ограничено движение в центре города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Так, на выходных

При этом в воскресенье в связи с проведением марафона будут перекрыты следующие улицы:

с 5:00 до 22:00

с 8:00 до 10:30

с 8:00 до 11:00

с 8:00 до 12:00

с 8:00 до 12:30

с 8:00 до 15:30

с 8:00 до 16:00

с 8:30 до 13:00

с 8:45 до 13:00

с 8:45 до 13:30

с 8:45 до 15:30

с 9:00 до 14:30

с 9:30 до 14:30

с 9:30 до 15:30

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КиевОграничение движения