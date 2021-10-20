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У центрі Києва на вихідних обмежать рух транспорту: список вулиць

Автор: Валерія Поліщук

У Києві відбудеться Wizz Air Kyiv City Marathon. У зв'язку з цим на вихідних, 23 і 24 жовтня, буде обмежено рух в центрі міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Так, на вихідних

При цьому в неділю у зв'язку з проведенням марафону будуть перекриті наступні вулиці:

з 5:00 до 22:00

з 8:00 до 10: 30

з 8:00 до 11:00

з 8:00 до 12:00

з 8:00 до 12:30

з 8:00 до 15:30

з 8:00 до 16:00

з 8:30 до 13:00

з 8:45 до 13:00

з 8:45 до 13:30

з 8:45 до 15:30

з 9:00 до 14:30

з 9:30 до 14:30

з 9:30 до 15:30

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КиївОбмеження руху