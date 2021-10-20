У центрі Києва на вихідних обмежать рух транспорту: список вулиць

У Києві відбудеться Wizz Air Kyiv City Marathon. У зв'язку з цим на вихідних, 23 і 24 жовтня, буде обмежено рух в центрі міста.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).
Так, на вихідних
При цьому в неділю у зв'язку з проведенням марафону будуть перекриті наступні вулиці:
з 5:00 до 22:00
з 8:00 до 10: 30
з 8:00 до 11:00
з 8:00 до 12:00
з 8:00 до 12:30
з 8:00 до 15:30
з 8:00 до 16:00
з 8:30 до 13:00
з 8:45 до 13:00
з 8:45 до 13:30
з 8:45 до 15:30
з 9:00 до 14:30
з 9:30 до 14:30
з 9:30 до 15:30