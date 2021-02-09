В центре Киева без воды остались более десяти домов

Сегодня, 9 февраля, в Печерском районе Киева без водоснабжения осталось более десяти жилых домов. Это произошло из-за повреждения арматуры диаметром 150 мм на пересечении улиц Бассейной и Шелковичной.

Как сообщается, авария оставила без воды дома по адресам: улица Бассейная, 3-а, 3-б, 5-а, 5-б, 7, 9, 9-в, 11-а, 11-б, 13, 15, 15-а, 17, 19-а. Отмечается, что восстановить водоснабжение там планируют в ближайшее время. "Через неблагоприятные погодные условия выполнять аварийно-восстановительные работы очень сложно, но мы планируем ликвидировать аварию ориентировочно за 3 часа", - говорится в сообщении ведомства.