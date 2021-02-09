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В центре Киева без воды остались более десяти домов

Автор: Андрей Козловский

Сегодня, 9 февраля, в Печерском районе Киева без водоснабжения осталось более десяти жилых домов. Это произошло из-за повреждения арматуры диаметром 150 мм на пересечении улиц Бассейной и Шелковичной.

Об этом сообщает пресс-служба "Киевводоканала".

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Как сообщается, авария оставила без воды дома по адресам: улица Бассейная, 3-а, 3-б, 5-а, 5-б, 7, 9, 9-в, 11-а, 11-б, 13, 15, 15-а, 17, 19-а. Отмечается, что восстановить водоснабжение там планируют в ближайшее время.

"Через неблагоприятные погодные условия выполнять аварийно-восстановительные работы очень сложно, но мы планируем ликвидировать аварию ориентировочно за 3 часа", - говорится в сообщении ведомства.

Напомним, накануне в Киеве произошла авария на теплосети в районе Киево-Печерской лавры. Тогда без отопления остались 86 жилых домов. Аварийная бригада локализовала место повреждения и сразу начала ремонтные работы.

Добавим, в Киеве на сегодня 80% тепловых сетей исчерпали свой нормативный срок эксплуатации и нуждаются в замене.

Также РБК-Украина писало, что в Киеве снегопад продолжается более чем 30 часов. Расчищенное быстро засыпает снова, на дорогах города образовался транспортный коллапс.

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