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В центре Киева вечером могут закрыть станции метро: названа причина

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Киев, Вторник 23 ноября 2021 12:57
В центре Киева вечером могут закрыть станции метро: названа причина Фото: метро в Киеве (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Александр Мороз

Сегодня вечером в центре Киева могут закрыть на вход несколько станций метро. Причина - футбольный матч на НСК "Олимпийском" между "Динамо" и "Баварией".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Facebook Киевского метрополитена.

"Сегодня, 23 ноября, в связи с проведением на НСК "Олимпийский" футбольного матча (начало игры в 19:45) между командами "Динамо" (Киев) и "Бавария" (Мюнхен) возможны некоторые изменения в работе столичного метрополитена", - говорится в сообщении.

В частности, перед началом игры возможно ограничение закрытие станции "Олимпийская" на вход. А после матча возможно закрытие на вход станций "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого".

Напомним, ранее сообщалось, что из-за ситуации с коронавирусом в клубе мюнхенская "Бавария" везет на матч Лиги чемпионов УЕФА с "Динамо" в Киев всего 18 игроков.

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Бавария Динамо Киев метро
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