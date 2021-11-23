ru ua
Вт, 23 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн

У центрі Києва ввечері можуть закрити станції метро: названо причину

Новость на русском →
Київ, Вівторок 23 листопада 2021 12:57
У центрі Києва ввечері можуть закрити станції метро: названо причину Фото: метро в Києві (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Олександр Мороз

Сьогодні ввечері в центрі Києва можуть закрити на вхід кілька станцій метро. Причина - футбольний матч на НСК "Олімпійському" між "Динамо" і "Баварією".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Facebook Київського метрополітену.

"Сьогодні, 23 листопада, у зв'язку з проведенням на НСК "Олімпійський" футбольного матчу (початок гри о 19:45) між командами "Динамо" (Київ) і "Баварія" (Мюнхен) можливі деякі зміни в роботі столичного метрополітену", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, перед початком гри можливе обмеження закриття станції "Олімпійська" на вхід. А після матчу можливе закриття на вхід станцій "Палац спорту", "Олімпійська" і "Площа Льва Толстого".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що через ситуацію з коронавірусом в клубі мюнхенська "Баварія" везе на матч Ліги чемпіонів УЄФА з "Динамо" до Києва лише 18 гравців.

Читайте РБК-Україна в Google News
Баварія Динамо Київ метро
NEWS
У Путіна назвали "найкращі гарантії безпеки" для України
У Путіна назвали "найкращі гарантії безпеки" для України
DAILY
Збій у системі. У скільки українцям обходиться безкоштовне лікування "ковіду"
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Збій у системі. У скільки українцям обходиться безкоштовне лікування "ковіду"