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В центре Киева вечером могут закрыть метро из-за матча "Шахтер"-"Заря"

Автор: Сергей Новиков

Сегодня вечером в центре Киева могут закрыть станции метро из-за футбольного матча между донецким "Шахтером" и луганской "Зарей". Ограничения возможны перед началом и после завершения матча.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Киевского метрополитена.

Сообщается, что перед началом игры, которая запланирована на 17:00, возможно закрытие на вход станции "Олимпийская".

"А после завершения возможно ограничение (закрытие) на вход станций "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что механизм применяется из соображений безопасности во избежание массового скопления пассажиров на платформах станций.

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