У центрі Києва ввечері можуть закрити метро через матч "Шахтар"-"Зоря"

Сьогодні ввечері в центрі Києва можуть закрити станції метро через футбольний матч між донецьким "Шахтарем" і луганською "Зорею". Обмеження можливі перед початком і після завершення матчу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Київського метрополітену.
Повідомляється, що перед початком гри, яка запланована на 17:00, можливе закриття на вхід станції "Олімпійська".
"А після завершення можливе обмеження (закриття) на вхід станцій "Палац спорту", "Олімпійська" і "Площа Льва Толстого", - йдеться в повідомленні.
Також наголошується, що механізм застосовується з міркувань безпеки, щоб уникнути масового скупчення пасажирів на платформах станцій.