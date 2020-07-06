В центре Киева устроили масштабную акцию протеста

В центре Киева проходит акция протеста инвесторов банка "Аркада" за возобновления строительства жилых комплексов. Протест стартовал на улице Крещатик под зданием Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

С 9:30 проходит шествие и автомитинг от КГГА к Кабинету министров Украины, оттуда к Нацбанку и от него к Офису президента.

Именно возле ОП участники акции планируют установить палаточный городок.

Фото: протест в центре Киеве (Виталий Носач, РБК-Украина)

Корреспондент издания сообщает, что в акции протеста принимают участие около тысячи человек. У протестующих на плакатах написано: "Господин президент, достаточно мечтать и игнорировать нас", "Аркада - мы отдали деньги = отдавай квартиры".

Кроме того, под Кабмином сегодня была акция протеста шахтеров, в которой приняли участие около 50 человек. Они требовали выплаты зарплаты и возобновления работы угольных предприятий.

Напомним, несколько недель назад в Киеве была акция протеста инвесторов банка "Аркада", тогда мэр столицы Виталий Кличко обратился к правоохранительным органам дать оценку действиям недобросовестного застройщика.

Отмеим, в 2018 году на Осокорках в Киеве на акции против застройки произошли драки с полицией, это произошло на территории экопарка на Осокорках, где пытались построить жилой комплекс "Патриотика на озерах".