В центре Киева усилили меры безопасности из-за марша в честь дня рождения Бандеры

В центре Киева усилили меры безопасности. В городе сегодня, 1 января, проходит марш в честь дня рождения одного из лидеров украинского националистического движения прошлого века Степана Бандеры.

Об этом сообщает Национальная полиция.

Из-за мероприятия временно перекрыто движение по улице Владимирской от улицы Льва Толстого до бульвара Тараса Шевченко.

Перед стартом марша полиция и бойцы Нацгвардии провели проверку на наличие подозрительных вещей или пакетов. Полиция диалога и представители других служб провели с участниками мероприятия беседу с целью предупреждения и недопущения правонарушений.

Также участников марша призвали соблюдать карантинные меры и не нарушать общественный порядок. Полиция и Нацгвардия будет сопровождать марша по всему маршруту движения.

30 декабря сообщалось, что в Киевской области произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие с участием восьми автомобилей. В результате аварии пострадали два человека.