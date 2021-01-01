ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

У центрі Києва посилили заходи безпеки через маршу на честь дня народження Бандери

Автор: Роман Тверденко

У центрі Києва посилили заходи безпеки. В місті сьогодні, 1 січня, проходить марш на честь дня народження одного з лідерів українського націоналістичного руху минулого століття Степана Бандери.

Популярні новини

Про це повідомляє Національна поліція.

Через заходи тимчасово перекрито рух по вулиці Володимирській від вулиці Льва Толстого до бульвару Тараса Шевченка.

Перед стартом маршу поліція і бійці Нацгвардії провели перевірку на наявність підозрілих речей або пакетів. Поліція діалогу та представники інших служб провели з учасниками заходу бесіду з метою попередження та недопущення правопорушень.

Також учасників маршу закликали дотримуватися карантинні заходи і не порушувати громадський порядок. Поліція і Нацгвардія буде супроводжувати маршу по всьому маршруту руху.

30 грудня повідомлялося, що у Київській області сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода з участю восьми автомобілів. В результаті аварії постраждали дві людини.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Київ