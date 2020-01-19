В центре Киева участников акции забросали петардами

В Киеве за противоправные действия на Михайловской площади полицейские доставили в управление полиции 11 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции столицы.

Сегодня на Михайловской площади столицы, согласно ранее поданной заявке, состоялась акция, сообщают в полиции. После окончания акции участники шли к фуникулеру, в то время неизвестные начали бросать в них петарды. В результате правоохранители доставили в Шевченковское управление полиции одиннадцать граждан. После выяснения всех обстоятельств их действиям будет дана правовая оценка.

Отметим, акция проходит ежегодно и приурочена к годовщине убийства российских журналистки "Новой газеты" Анастасии Бабуровой и адвоката Станислава Маркелова. Они были убиты в Москве в 2009 году.

Напомним, в Киеве публичный порядок и безопасность в местах проведения праздничных мероприятий охраняют работники структурных подразделений столичной полиции и Национальной гвардии Украины.