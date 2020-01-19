У центрі Києва учасників акції закидали петардами

Ілюстративне фото (flickr.com/national.police RU)

У поліцію доставили 11 осіб

У Києві за протиправні дії на Михайлівській площі поліцейські доставили в управління поліції 11 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції столиці.

Сьогодні на Михайлівській площі столиці, згідно з раніше поданою заявкою, відбулася акція, повідомляють в поліції. Після закінчення акції учасники йшли до фунікулера, в той час невідомі почали кидати в них петарди. В результаті правоохоронці доставили в Шевченківське управління поліції одинадцять громадян. Після з'ясування всіх обставин їх діям буде дана правова оцінка.

Відзначимо, акція проходить щорічно і приурочена до річниці вбивства російських журналістки "Нової газети" Анастасії Бабурової і адвоката Станіслава Маркелова. Вони були вбиті в Москві в 2009 році.

У Києві на Михайлівській площі відбулася акція пам’яті журналістки Анастасії Бабурової й адвоката Станіслава Маркелова, вбитих у Москві 11 років тому.



Організатори акції засуджують мову ненависті й ультраправе насилля в Україні та Росії pic.twitter.com/zsYXVld9zg — hromadske (@HromadskeUA) January 19, 2020

Нагадаємо, в Києві публічний порядок і безпеку в місцях проведення святкових заходів охороняють працівники структурних підрозділів столичної поліції і Національної гвардії України.