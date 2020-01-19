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У центрі Києва учасників акції закидали петардами

Новини » Надзвичайні події     19.01.2020 - 16:42
У центрі Києва учасників акції закидали петардами
Ілюстративне фото (flickr.com/national.police RU)

У поліцію доставили 11 осіб

У Києві за протиправні дії на Михайлівській площі поліцейські доставили в управління поліції 11 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції столиці.

Сьогодні на Михайлівській площі столиці, згідно з раніше поданою заявкою, відбулася акція, повідомляють в поліції. Після закінчення акції учасники йшли до фунікулера, в той час невідомі почали кидати в них петарди. В результаті правоохоронці доставили в Шевченківське управління поліції одинадцять громадян. Після з'ясування всіх обставин їх діям буде дана правова оцінка.

Відзначимо, акція проходить щорічно і приурочена до річниці вбивства російських журналістки "Нової газети" Анастасії Бабурової і адвоката Станіслава Маркелова. Вони були вбиті в Москві в 2009 році.

Нагадаємо, в Києві публічний порядок і безпеку в місцях проведення святкових заходів охороняють працівники структурних підрозділів столичної поліції і Національної гвардії України.

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