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В центре Киева на три дня ограничат движение транспорта

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Киев, Четверг 12 августа 2021 16:25
В центре Киева на три дня ограничат движение транспорта Фото: В центре Киева на три дня ограничат движение транспорта (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В центре Киева ограничат движение автомобильного транспорта. Поскольку с 23 по 25 августа будут проводиться съемки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).

"С 23 августа по 20:00 25 августа в центре столицы будут проводить съемки ко Дню Независимости", - говорится в сообщении.

Так, движение автотранспорта будет ограничено с 12:00 23 августа до 00:00 25 августа, а именно:

  • на территории Золотоворотского сквера,
  • улице Ярославов Вал (на промежутке от улицы Владимирской до улицы Николая Лысенко),
  • улице Золотоворотской (от улицы Ярославов Вал в дом 6-А на улице Золотоворотской).
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Киев Ограничение движения
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В центре Киева на три дня ограничат движение транспорта
В центре Киева на три дня ограничат движение транспорта
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