В центре Киева на три дня ограничат движение транспорта
Фото: В центре Киева на три дня ограничат движение транспорта (РБК-Украина)
В центре Киева ограничат движение автомобильного транспорта. Поскольку с 23 по 25 августа будут проводиться съемки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).
"С 23 августа по 20:00 25 августа в центре столицы будут проводить съемки ко Дню Независимости", - говорится в сообщении.
Так, движение автотранспорта будет ограничено с 12:00 23 августа до 00:00 25 августа, а именно:
- на территории Золотоворотского сквера,
- улице Ярославов Вал (на промежутке от улицы Владимирской до улицы Николая Лысенко),
- улице Золотоворотской (от улицы Ярославов Вал в дом 6-А на улице Золотоворотской).