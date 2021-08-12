У центрі Києва на три дні обмежать рух транспорту
Фото: у центрі Києва на три дні обмежать рух транспорту (РБК-Україна)
У центрі Києва обмежать рух автомобільного транспорту. Оскільки з 23 по 25 серпня проводитимуться зйомки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).
"З 23 серпня по 20:00 25 серпня в центрі столиці проводитимуть зйомки до Дня Незалежності", - йдеться в повідомленні.
Так, рух автотранспорту буде обмежено з 12:00 23 серпня до 00:00 25 серпня, а саме:
- на території Золотоворітського скверу,
- вулиці Ярославів Вал (на проміжку від вулиці Володимирської до вулиці Миколи Лисенка),
- вулиці Золотоворітській (від вулиці Ярославів Вал в будинок 6-А на вулиці Золотоворітській).