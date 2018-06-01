В центре Киева на три дня ограничили движение транспорта

В центре города пройдут велосоревнования

С 1 по 3 июня состоится серия традиционных международных велооднодневок Race Horizon Park. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

В частности сообщается, что гонщики будут соревноваться на улицах Киева, а также окрестностей столицы.

В связи с проведением соревнований ряд улиц, по которым проложены трассы, будут перекрыты:

1 июня, пятница – гонка Race Horizon Park for Peace. Соревнования стартуют в Киеве возле ипподрома (проспект академика Глушкова, 10), а затем уедут на "олимпийское кольцо" в пгт. Чабаны, где располагается финиш.

2 июня, суббота – мужской старт Horizon Park Race Maidan, женский Horizon Park Women Challenge. Обе гонки пройдут по такому маршруту: ул. Крещатик, Бессарабская площадь, бул. Тараса Шевченко, просп. Победы, метро Нивки, Майдан Незалежности. Для проведения гонки маршрут будет перекрыт с 10.00 до 18.00, на карте отмечена дистанция, по которой проедет пелотон.

3 июня, воскресенье. Женская гонка c раздельным стартом состоится в Вышгородском районе Киевской области (поселок Сухолучье). Мужская однодневка Horizon Park Classic традиционно пройдет в Соломенском районе столицы: ул. Николая Гринченко, ул. Кировоградская, просп. Валерия Лобановского, ул. Андрея Головко, ул. Соломенская, ул. Протасов Яр. Маршрут будет перекрыт для движения транспорта с 8-30 до 15.00.

Напомним, как сообщалось ранее, в прошлом 2017 году, в столице 7 октября из-за соревнований по велосипедному спорту "Red bull - Властелин Горы 2017" в Киеве ограничивали движение всех видов транспорта.