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У центрі Києва на три дні обмежили рух транспорту

НовиниСуспільство    01.06.2018 - 10:05
Ілюстративне фото (РБК-Україна)
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

В центрі міста відбудуться велозмагання

З 1 по 3 червня відбудеться серія традиційних міжнародних велооднодневок Race Horizon Park. Про це повідомляє пресс-служба КМДА.

Зокрема повідомляється, що гонщики змагатимуться на вулицях Києва, а також околиць столиці.

У зв'язку з проведенням змагань ряд вулиць, по яких прокладені траси, будуть перекриті:

1 червня, п'ятниця – гонка Race Horizon Park for Peace. Змагання стартують у Києві біля іподрому (проспект академіка Глушкова, 10), а потім поїдуть на "олімпійське кільце" в смт. Чабани, де розташовується фініш.

2 червня, субота – чоловічий старт Race Horizon Park Maidan, жіночий Horizon Park Challenge Women. Обидві гонки пройдуть за таким маршрутом: вулиця Хрещатик, Бессарабська площа, бул. Тараса Шевченка, просп. Перемоги, метро Нивки, Майдан Незалежності. Для проведення гонки маршрут буде перекрито з 10.00 до 18.00, на карті відзначена дистанція, з якої проїде пелотон.

3 червня, неділя. Жіноча гонка c роздільним стартом відбудеться у Вишгородському районі Київської області (селище Сухолуччя). Чоловіча одноденка Horizon Park Classic традиційно пройде у Солом'янському районі столиці: вулицею Миколи Грінченка, вул. Кіровоградська, просп. Валерія Лобановського, вул. Андрія Головка, вул. Солом'янська, вул. Протасів Яр. Маршрут буде перекритий для руху транспорту з 8-30 до 15.00.

Нагадаємо, як повідомлялося раніше, в минулому 2017 році, в столиці 7 жовтня через змагання з велосипедного спорту "Red bull - Володар Гори 2017" в Києві обмежували рух всіх видів транспорту.

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Теги публікації: Київ, Київ, транспорт, гонки  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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