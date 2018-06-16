В центре Киева в субботу перекроют ряд улиц

Движение транспорта перекроют с 18:00 субботы до воскресенья в связи с проведением массовых мероприятий

В Министерстве внутренних дел (МВД) сообщили о перекрытии движения транспорта на нескольких участках дороги в центре Киева. Об этом пресс-служба сообщила на своей странице в соцсети Facebook.

"Уважаемые киевляне и гости столицы! В связи с проведением массовых мероприятий 16 июня с 18:00 по 17 июня до окончания мероприятий перекроют движение транспорта на нескольких участках... Пожалуйста, планируйте заранее свой маршрут", - говорится в сообщении.

Шановні кияни та гості столиці! У зв’язку із проведенням масових заходів, 16 червня з 18:00 по 17 червня до закінчення... Опубліковано МВС України 16 червня 2018 р.

В частности, движение будет перекрыто на следующих участках:

от перекрестка бульвара Т. Шевченко - ул. Леонтоновича до перекрестка бульвара Т. Шевченко - ул. Крещатик;

от перекрестка ул. Б. Хмельницкого - ул. Николая Лысенко до перекрестка ул. Крещатик - ул. Б. Хмельницкого;

от перекрестка ул. Владимирская - ул. Прорезная до перекрестка ул. Владимирская - ул. Льва Толстого;

от перекрестка ул. Крещатик - ул. Михайловская - до перекрестка ул. Большая Васильковская - ул. П. Скоропадского;

от перекрестка ул. Бассейная - ул. П. Скоропадского в направлении ул. Крещатик;

от перекрестка ул. Шота Руставели - ул. Рогнединская в направлении ул. Большой Васильковской;

от перекрестка ул. Большая Васильковская - ул. Саксаганского в направлении ул. Льва Толстого;

от перекрестка ул. Саксаганского - ул. Антоновича в направлении ул. Льва Толстого;

от перекрестка ул. Саксаганского - ул. Владимирская в направлении ул. Льва Толстого;

от перекрестка ул. Саксаганского - ул. Тарасовская в направлении ул. Льва Толстого;

от перекрестка ул. Льва Толстого - ул. Тарасовская в направлении ул. Льва Толстого;

от перекрестка ул. Льва Толстого - ул. Саксаганского в направлении ул. Льва Толстого.

Напомним, в Киеве улицы Григория Сковороды и Ильинскую при въезде на Контрактовой площади будет перекрыто с 00:00 14 июня до 00:00 17 июня в связи с подготовкой и проведением культурно-спортивного мероприятия "Shell V-Power".