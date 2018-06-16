У центрі Києві у суботу перекриють ряд вулиць

Рух транспорту перекриють з 18:00 суботи до неділі у зв'язку з проведенням масових заходів

У Міністерстві внутрішніх справ (МВС) повідомили про перекриття руху транспорту на декількох ділянках дороги у центрі Києва. Про це прес-служба повідомила на своїй сторінці у соцмережі Facebook.

"Шановні кияни та гості столиці! У зв’язку із проведенням масових заходів, 16 червня з 18:00 по 17 червня до закінчення заходів перекриють рух транспорту на декількох ділянках… Будь ласка, плануйте завчасно свій маршрут", - сказано у повідомленні.

Шановні кияни та гості столиці! У зв’язку із проведенням масових заходів, 16 червня з 18:00 по 17 червня до закінчення... Опубліковано МВС України 16 червня 2018 р.

Зокрема, рух буде перекрито на таких ділянках:

від перехрестя бульвару Т. Шевченка - вул. Леонтоновича до перехрестя бульвару Т. Шевченка - вул. Хрещатик;

від перехрестя вул. Б. Хмельницького - вул. Миколи Лисенка до перехрестя вул. Хрещатик - вул. Б. Хмельницького;

від перехрестя вул. Володимирська - вул. Прорізна до перехрестя вул. Володимирська - вул. Льва Толстого;

від перехрестя вул. Хрещатик - вул. Михайлівська - до перехрестя вул. Велика Васильківська - вул. П. Скоропадського;

від перехрестя вул. Басейна - вул. П. Скоропадського в напрямку вул. Хрещатик;

від перехрестя вул. Шота Руставелі - вул. Рогнідинська в напрямку вул. Великої Васильківської;

від перехрестя вул. Велика Васильківська - вул. Саксаганського в напрямку вул. Льва Толстого;

від перехрестя вул. Саксаганського - вул. Антоновича в напрямку вул. Льва Толстого;

від перехрестя вул. Саксаганського - вул. Володимирська в напрямку вул. Льва Толстого;

від перехрестя вул. Саксаганського - вул. Тарасівська в напрямку вул. Льва Толстого;

від перехрестя вул. Льва Толстого - вул. Тарасівська в напрямку вул. Льва Толстого;

від перехрестя вул. Льва Толстого - вул. Саксаганського в напрямку вул. Льва Толстого.

Нагадаємо, у Києві вулиці Григорія Сковороди та Іллінську при в'їзді на Контрактову площу буде перекрито з 00:00 14 червня до 00:00 17 червня у зв'язку з підготовкою та проведенням культурно-спортивного заходу "Shell V-Power".