В центре Киева сообщили о "минировании" на одной из улиц

В понедельник вечером, 21 сентября, в Киеве сообщили о "минировании" на улице Кирилловской, которая находится на Подоле. Сейчас на месте работают правоохранители.
Об этом сообщает "Киев Оперативный".
"Только что поступил вызов о минировании на улице Кирилловской, 8.
Сейчас место с "бомбой" оцеплено правоохранителями. Ждут взрывотехников", - говорится в сообщении.
По состоянию на 22:30 на место происшествия приехали взрывотехники, угрозу ликвидировали.
Напомним, сегодня также поступило анонимное сообщение о минировании Центрального железнодорожного вокзала. В связи с этим проводилась эвакуация персонала и пассажиров.
Ранее РБК-Украина писало, что вечером 11 сентября в Киеве станции метро "Крещатик" и "Площадь Льва Толстого" закрыли для пассажиров после анонимного сообщения об угрозе взрыва.
Также сообщалось, в Украине хотят усилить ответственность за ложное сообщение о минировании.