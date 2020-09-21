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В центре Киева сообщили о "минировании" на одной из улиц

Автор: Максим Зайченко

В понедельник вечером, 21 сентября, в Киеве сообщили о "минировании" на улице Кирилловской, которая находится на Подоле. Сейчас на месте работают правоохранители.

Об этом сообщает "Киев Оперативный".

"Только что поступил вызов о минировании на улице Кирилловской, 8.
Сейчас место с "бомбой" оцеплено правоохранителями. Ждут взрывотехников", - говорится в сообщении.

Фото с места инцидента (t.me/KyivOperativ)

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По состоянию на 22:30 на место происшествия приехали взрывотехники, угрозу ликвидировали.

Напомним, сегодня также поступило анонимное сообщение о минировании Центрального железнодорожного вокзала. В связи с этим проводилась эвакуация персонала и пассажиров.

Ранее РБК-Украина писало, что вечером 11 сентября в Киеве станции метро "Крещатик" и "Площадь Льва Толстого" закрыли для пассажиров после анонимного сообщения об угрозе взрыва.

Также сообщалось, в Украине хотят усилить ответственность за ложное сообщение о минировании.

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