В центре Киева сегодня ограничат движение транспорта: где и сколько будет действовать запрет

Сегодня, 24 ноября в центре Киева, в связи с проведением массового мероприятия, ограничат движение транспорта. Запрет будет действовать с 10:30 до 17:00.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на патрульную полицию Киева.
По информации правоохранителей, движение будет ограничено на:
В пресс-службе обращаются к водителям с просьбой отнестись с пониманием к временным ограничениям и выбрать другие маршруты движения.
Напомним, в Киеве ограничили движение автотранспорта на улице Льва Толстого. Ограничение будет действовать до 6 декабря.