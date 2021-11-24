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В центре Киева сегодня ограничат движение транспорта: где и сколько будет действовать запрет

Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 24 ноября в центре Киева, в связи с проведением массового мероприятия, ограничат движение транспорта. Запрет будет действовать с 10:30 до 17:00.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на патрульную полицию Киева.

По информации правоохранителей, движение будет ограничено на:

  • улице Михаила Грушевского (от перекрестка с улицей Шелковичной до Европейской площади);
  • Европейской площади;
  • улице Крещатик;
  • бульваре Тараса Шевченко (до перекрестка с улицей Владимирской);
  • улице Владимирской (от бульвара Тараса Шевченко до улицы Ирининской).

В пресс-службе обращаются к водителям с просьбой отнестись с пониманием к временным ограничениям и выбрать другие маршруты движения.

Напомним, в Киеве ограничили движение автотранспорта на улице Льва Толстого. Ограничение будет действовать до 6 декабря.

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Киев